“Para el ingreso de la mina debemos hacerlo por la empresa y los anillos no nos dejan entrar un cortauñas o un vaso de agua . Si pasa esto, es responsabilidad de la empresa”, señaló la abogada.

Sobre estos ataques con explosivos y armas de fuego, Teresa Mazo, abogada y una de las líderes de los mineros tradicionales de Buriticá, afirmó que estas situaciones no son originadas por ellos .

Ariza explicó que esta forma de cerrar los túneles no es una práctica de su empresa: “Nosotros hacemos un vaciado controlado cuando debemos sellar un túnel, en puntos supervisados y en los que primero se garantiza que no haya nadie”. Indicó que este se hace con unas mangueras que no sueltan el material a grandes velocidades.

El interés

La lucha por el oro entre los que tienen el predio con el aval del Gobierno Nacional y los que lo hacen sin ninguna autorización es por la rentabilidad que tiene el material extraído. Se estima que por cada kilo de oro, se puede tener de ganancia unos $190 millones.

Mientras que la minera logra extraer ocho toneladas del oro al año de este territorio, los mineros tradicionales se llevan el 20%, es decir, 1,6 toneladas cada 12 meses.

El alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano, explicó que al tenerse interés por esta riqueza en el territorio, “se genera una disputa en el control del desarrollo de estas vetas y donde hacen diferentes acciones para que los proyectos. El que más fuerza tenga y más estrategias tenga, es el que explote determinada veta”.