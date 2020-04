La reactivación despegó con cautela en el Aburrá

La Gobernación de Antioquia informó que desde ayer se instalarán 22 puestos de control sanitario en las principales vías de salida y acceso al departamento, con el fin de controlar la expansión del coronavirus. Esta decisión se tomó a raíz del decreto nacional 593, que flexibiliza la cuarentena y permite la reactivación económica de la construcción y la manufactura. Los puestos se instalarán de manera gradual desde hoy y durante la semana. El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez , explicó que estos puestos de control sanitario son una muralla para evitar que llegue el coronavirus a los municipios. “Tendremos tres anillos que nos permiten hacer esa contención”, dijo. En 107 municipios de Antioquia no hay coronavirus y la intención es evitar que hasta allí llegue la enfermedad, por esa razón las medidas de contención funcionarán en las salidas del área metropolitana hacia otras regiones del departamento, en las vías nacionales y en las vías departamentales, articulándose con los controles instalados por los alcaldes en ingresos a municipios. Los puestos estarán conformados así: 165 integrantes de personal sanitario, 165 policías, 330 soldados y 66 policías de tránsito. “Se harán controles de temperatura, de autorización para movilizarse y de antecedentes las 24 horas del día”, explicó Suárez.

En Envigado, el alcalde Braulio Espinosa les madrugó a los controles de la reactivación económica en su localidad y acudió a varios sitios a verificar el cumplimiento de las normas. Espinosa, precisó que los operativos se realizaron en las estaciones Envigado y Ayurá, las únicas con jurisdicción en su localidad, en donde las tareas se enfocaron en tres frentes: seguridad, salud y movilidad. La Alcaldía de Bello recordó que desde el domingo y hasta el 11 de mayo, rige toque de queda entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. Informó que en la noche del domingo 43 personas fueron detenidas y multadas con $936.323 por infringir la medida. Itagüí aclaró que en esa jurisdicción está permitido caminar, trotar, montar en bicicleta, solamente personas entre los 18 y 60 años, entre las 6 a.m. y 8 a.m. y las 6 p.m. y 8 p.m. Todas las empresas y trabajadores de La Estrella, incluyendo los que están dentro de las excepciones de ley, deberán registrarse en la página web: https://laestrella.gov.co/sitio/pagina/laestrella-me-cuida. Girardota reactivó ayer el Puesto de Mando Unificado en la entrada del municipio. El toque de queda continúa de lunes a domingo a partir de las 7:00 p.m. Los comerciantes deben inscribirse en la plataforma www.comerciogirardota.com