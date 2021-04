Cómo fortalecer la fe

El antropólogo se aleja de la idea de que con el tiempo la fe se cambie o adapte. “Creería que no cambia según las circunstancias históricas o el vaivén de una sociedad”.

Pero, según monseñor, la fe sí puede delimitarse con tentaciones como el individualismo, el relativismo, vivir sin sentido, la increencia y la carencia de amor. Precisa que desconectarse de la realidad del otro, someter todo a la palabra normal (cuando “no todo es normal”), vulnerar un proyecto de vida, dejar de creer y no amar hacen tambalear la fe del católico hoy en día. “La carencia del amor... Ahí es donde está el mayor, digamos, cáncer de la fe. A mí se me pierde el amor y se me pierde Dios, se me pierde la humanidad. A mí se me pierde el amor y me pierdo yo mismo”.

Monseñor aconseja aumentar la fe tomando consciencia de la vida y la existencia de Dios, y “preocupándose por escribir su nombre en el libro del cielo”.

Y añade: “Si la fe es la capacidad de llenarme de confianza y seguridad para poder mover todo lo que ataña a mi vida y lo que hay a mi alrededor, entonces tómese confianza, aprenda a apoyarse en su fe, y desde su fe aprenda a transformar o a cambiar todo lo que está en su corazón o ahí afuera”. En su opinión, la fe también debe llevar a tareas concretas por el bien de la humanidad, “por otro hijo de Dios que me necesita y necesito”.

Precisamente, en su mensaje de Cuaresma para este año, el Papa Francisco hizo un llamado sobre las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad —las cuales, según el Catecismo, fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano—: “En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el ‘agua viva’ de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo”.