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El exsenador Julián Bedoya intentó subirse al bus de De la Espriella, pero el presidente lo frenó en seco

Durante un encuentro político, el exsenador antioqueño aseguró que pretendía apoyar al nuevo mandatario, luego de haber sido uno de los grandes aliados de Gustavo Petro. De la Espriella le respondió.

  • Julián Bedoya, en medio de un encuentro para definir los lineamientos para las elecciones regionales de 2027, dijo a sus aliados que apoyaran al presidente Abelardo de la Espriella. FOTOS: EL COLOMBIANO
    Julián Bedoya, en medio de un encuentro para definir los lineamientos para las elecciones regionales de 2027, dijo a sus aliados que apoyaran al presidente Abelardo de la Espriella. FOTOS: EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Durante un encuentro político realizado en Medellín, el exsenador Julián Bedoya ordenó a todos sus cercanos que apoyaran las iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, como una muestra de buscar alianzas con el nuevo gobierno. Sin embargo, el presidente le respondió a través de sus redes sociales, rechazando cualquier acercamiento con quien en otrora fuera cercano a Gustavo Petro.

El excongresista liberal aprovechó el evento, que se realizó en el Centro Comercial San Diego, para hablar de las estrategias de cara a las elecciones regionales de 2027 y en medio de su discurso dijo “Para mí todos los presidentes son iguales”, haciendo mención a que su idea sería trabajar de la mano con el nuevo gobierno, más allá de sus ideologías políticas.

Sin embargo, el presidente De la Espriella no se quedó callado y de inmediato negó cualquier acercamiento con quien fuera uno de los mayores beneficiados durante el gobierno de Gustavo Petro en temas de cargos burocráticos.

“Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO. ¡Respete al pueblo y a la democracia!”, expresó el presidente.

Cerca de 500 personas participaron en el evento político, en el que incluso hubo asistencia de algunos aliados de Daniel Quintero como el exsecretario Juan Pablo Ramírez y el exalcalde encargado Óscar Hurtado. También hubo presencia de otros reconocidos políticos de la región como el exalcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría, y el exdiputado de Antioquia, Adolfo León Palacio.

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