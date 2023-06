¿Se encartó Julián Bedoya y ahora nadie lo quiere avalar a la Gobernación?

El exsenador, que en su equipo califican como “sagaz” y “el más fuerte individualmente” en la carrera por la Gobernación, no emprendió recolección de firmas para soportar su aspiración y estuvo atento hasta la semana pasada a un posible aval del partido del que hizo parte. Pero esa solicitud, partiendo de sus tensiones con el director nacional de la colectividad, César Gaviria, no tenía pies ni cabeza.

Seis días han pasado desde que la dirección nacional del Partido Liberal le entregó el aval para la Gobernación de Antioquia a Eugenio Prieto. Y justo el mismo tiempo de silencio acumula el exsenador liberal Julián Bedoya, quien fue derrotado en este pulso pese a que 11 senadores y 18 representantes respaldaron su solicitud. En la campaña el hermetismo es total y aunque afirman que en cualquier momento Bedoya da la sorpresa, aún no hay claridades sobre su aval.

La pelota, sin embargo, sigue en la cancha de los avales. Sin este formalismo no hay candidatura y ni las fuentes más cercanas al exsenador conocen hoy cuál será la colectividad que lo respaldará. Afirman, eso sí, que el político veía venir la decisión de Gaviria y que está tranquilo: “Cada vez que él da un paso es porque ya tiene analizado los siguientes”, dice una fuente cercana a la campaña que además califica de “coco” el aval recibido por Prieto en días pasados.

De esa forma vino el aval para Prieto el 17 de junio, quien previamente se sacó chispas con Bedoya al señalarlo como un emisario de Petro en Antioquia y quien además pidió que los congresistas que suscribieron la solicitud de aval no intervinieran en los destinos del departamento. Y aunque Prieto se quedó con el respaldo jurídico, desde la campaña de Bedoya sostienen que la base del partido los sigue acompañando y que cuentan con los votos para dar la pelea.

Lo que sigue siendo una incógnita es qué colectividad avalará a Bedoya. No porque haya escasez de avales en un sistema con 36 agrupaciones políticas con personería jurídica, sino porque la marca que asuma el exsenador repercutirá directamente en la opinión local que, como se vio esta semana, se distancia cada vez más de las propuestas reformistas del Gobierno Petro.

Pese a esta afirmación, las versiones sobre el futuro político de Bedoya se cruzan entre las mismas personas de la campaña: una fuente sostiene que no descartan la posibilidad de que Bedoya se baje de su aspiración, mientras que otra asegura que conversó con él hace ocho días y que lo único seguro es que él no se baja. “Me lo dijo cuando ya se conocía que el aval era para Prieto”.

Lo que dicen en la campaña de Bedoya es que el aval a Prieto no es más que un formalismo porque la base liberal, soslayadamente, se seguirá moviendo en su favor. “Es un aval que termina siendo un ‘coco’, porque la fuerza que Julián tiene en su grupo es muy comprometida. La pregunta es cómo va a hacer Eugenio, porque la fuerza visible que tiene es la de los liberales de Envigado”, afirma la misma fuente.

¿Un aval del Pacto Histórico?

Volvemos a Petro porque es bien sabido que Bedoya le mueve congresistas al presidente para tratar de patinar sus reformas en el Congreso. Además, el político es cercano al senador Carlos Andrés Trujillo, a Luis Pérez —quien aún no define su candidatura— y al alcalde Daniel Quintero, uno de los bloques que hoy pujan por el poder en Antioquia.

Dicen fuentes de la campaña que sería un “suicidio” que Bedoya se avale por el Pacto Histórico y que además esa puja la está dando Esteban Restrepo, una de las opciones de Quintero a la Gobernación y quien ya tiene el aval de Independientes.

Lo cierto es que el senador liberal Juan Diego Echavarría, la representante María Eugenia Lopera y el diputado Hernán Torres —grupo base de Bedoya— “se están moviendo y lo más probable es que tengan varias alternativas”, dice una de las fuentes.

Lo que termina de ambientar el hermetismo en las filas de Bedoya es que esta semana se conoció que Pérez está buscando personería jurídica para su movimiento Colombia Piensa en Grande. Lo curioso es que el senador liberal John Jairo Roldán —cercano a Bedoya— lo respaldó remitiendo un oficio en el que sostuvo que Pérez lo acompañó en su llegada al Congreso.

El espaldarazo sorprendió a algunos integrantes del equipo de Bedoya. Una fuente afirma que Roldán “nunca nos ha dicho que no nos apoya. Es toda una contradicción”. Y otra sostiene que por ahora no hay certeza alguna: “No se sabe cuál va a ser el camino. Nos vamos a sorprender”. Intentamos buscar la versión oficial de la campaña, pero no recibimos respuesta previo al cierre de esta edición.