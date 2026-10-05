José Alejandro, el niño con tumor cerebral que pidió ayuda y el gobernador de Antioquia le respondió: recibirá atención

José Alejandro Chitiva tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y desde hace cuatro años enfrenta un glioblastoma cerebral. Ante las dificultades que, según su familia, ha tenido para acceder a especialistas y medicamentos, el niño publicó un video en redes sociales dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para pedir ayuda con su atención médica.
Tras la difusión del mensaje, la Gobernación anunció que activó una respuesta prioritaria y que gestionará su atención con las entidades correspondientes.