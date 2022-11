Con pruebas de ADN buscan a familiares de 38 desaparecidos en Antioquia

Lo que supo después Lucía, por parte del mayor de sus hijos, fue que unos señores, bien vestidos, en camioneta de cuatro puertas, los abordaron. “Les ofrecieron trabajo, me contó él. Pero el mayor no aceptó y le insistió mucho a Víctor: que eso era muy raro, que quién les iba a ofrecer trabajo. Y así pasó: a mi muchacho se lo llevaron. Él dizque contestó: ‘yo sí me voy, para ganarme una plata y poder llevarle el regalo a mi mamá a la casa’”.

Respecto a los hallazgos en Las Mercedes, 11 de los 49 cuerpos ya fueron identificados, según el reporte de la JEP. El proceso es complejo, dice una funcionaria de Medicina Legal, pues aunque se tiene claro que se harán cerca de 700 pruebas biológicas para ampliar el universo de búsqueda en la ciudad, algunas personas que reportaron las desapariciones ya no viven en Medellín.

“Quiero que me ayuden. Yo me mantengo muy pensativa. Lloro mucho. Todos los días que me levanto, tengo eso en la cabeza. Que lo encuentren, por favor, así sea vivo o muerto. Porque él es un ser humano como cualquiera y no es justo lo que le hicieron”, dice Lucía mientras mira unos papeles desgastados por el tiempo, en los que aparece su hijo Víctor.