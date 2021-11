El empresario y banquero Jaime Gilinski se refirió este domingo a la oferta que su grupo familiar y un grupo de inversionistas extranjeros formularon para quedarse con la mayoría accionaria del Grupo Nutresa.

Al tiempo que desde el Grupo de Inversiones Suramericana y el Grupo Argos cuestionaron que hasta la tarde del pasado domingo 21 de noviembre no se había hecho público el cuadernillo de oferta, en diálogo con varios medios de comunicación Gilinski le salió al paso a algunas de las críticas y defendió el negocio.

En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, publicada en la edición del periódico El Tiempo de este lunes 22 de noviembre, el empresario caleño arrancó negando que la compra propuesta fuera de carácter hostil y aseguró que, en caso de consumarse, no implicaría una purga en los órganos directivos de la empresa de alimentos.

Según sostuvo, en caso de quedarse con la participación mayoritaria, en sus planes estaría seguir contando con el actual gerente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego.

“(...) No es hostil porque reconfirmo que queremos contar con toda la administración del Grupo Nutresa, con el presidente Gallego, si nos puede acompañar, y con todos los colaboradores. Eso no tiene nada de hostil”, dijo Gilinski, al tiempo que no descartó cambios en la junta directiva.