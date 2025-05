$!La “jugadita” de Jaime Cano buscando no salir por la puerta de atrás de la Asamblea de Antioquia

En la tarde de este miércoles, 21 de mayo, el diputado conservador Jaime Cano publicó en sus redes sociales un comunicado en el que anuncia su despedida a la Asamblea de Antioquia y lo hace ver como una determinación propia. Lo curioso del mensaje es que desde finales de marzo el Consejo de Estado lo había despojado de su curul por doble militancia y la dimisión sería una “jugadita” para hacer pensar que su salida fue voluntaria y no obligada.

En la carta que al final lleva su firma destaca las más de dos décadas que completó en la corporación departamental a la vez que dijo: “Hoy, con la misma convicción que me ha guiado todos estos años, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Asamblea Departamental de Antioquia, con el propósito de abrir nuevos caminos que me permitan seguir aportando a nuestra tierra desde otros escenarios”.

No especifica, sin embargo, si esto quiere decir que tenga la perspectiva de un cargo público o una posible candidatura a instancias como la Cámara de Representantes. Tampoco contestó el mensaje que este diario le puso vía WhatsApp para resolver las inquietudes que quedan.

Cano ha sido un aliado muy cercano del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, que a su vez apoya al actual gobierno de Gustavo Petro. En abril del año pasado la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de su elección y ordenó la cancelación de su credencial como diputado para el periodo 2024-2027.

El motivo fue haber dado -y recibido- apoyos a candidatos diferentes a los del Partido Conservador en las elecciones regionales en Itagüi, justo el municipio donde queda el fortín político de Trujillo.

Según los demandantes, Cano apoyó, acompañó y apareció en la misma publicidad política de los candidatos Óscar Guillermo Grisales Ortiz y Luisa María Zapata Bernal, Andrés Felipe Arbeláez Henao, Gloria Cecilia Herrera Ospina y Alexander Arteaga Montoya, del movimiento Itagüí Somos Todos, así como a Jesús Antonio Colorado Díaz del movimiento Mais, pese a que el Partido Conservador tenía su propia lista al Concejo municipal, a la que tenía la obligación de apoyar en la contienda.

Luego, a finales de marzo de este año, el Consejo de Estado ratificó el fallo en segunda y final instancia.

No obstante, Cano interpuso una tutela cuyo fallo al parecer salió ya y, con su jugada de renuncia, lo que buscaría el ya exdiputado sería adelantarse mientras le hacen la notificación oficial, la misma que se debería producir en las próximas horas, con el fin de no salir de la Asamblea por la puerta de atrás.

Este miércoles en la noche la Asamblea emitió un comunicado en el que deja claro que “la dejación del cargo –de Cano– se da con ocasión de la ejecutoria de la sentencia que determinó la nulidad de su elección desde el 23 abril de 2025, según constancia de ejecutoria del Consejo de Estado” y en consecuencia no es, como dijo él, por su renuncia.

Explica además que esa sentencia no se había ejecutado debido a que fue suspendida por un Juez de pequeñas Causas atendiendo a una acción de tutela que interpuso el ahora exdiputado, “suspensión que pierde su vigencia el día de hoy, por cuanto el Consejo de Estado aclaró que desde el 23 de abril el Señor Cano Martínez dejó de ser diputado, orden que materializó la Asamblea el día 25 de abril de 2025”.