Alcaldes bajo la lupa por contratos de alimentos durante la emergencia

“El Gobierno Nacional dejó claro que esa declaratoria no es para todas las entidades sino para las más afectadas por el covid-19. Por eso quiero que los alcaldes sepan que vamos a hacer filtros, verificaciones con lupa de cada contrato y que, si se necesitan auditorías exprés, también las haremos”, recordó Elsa Yazmín González Vega , contralora de Antioquia.

¿Quién vigila?

Con una gran parte de la población confinada, la vigilancia de los entes de control se hace vital para evitar que los corruptos se echen al bolsillo dineros públicos.

En el país se creó Transparencia por la emergencia, una estrategia de articulación con la que la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General conformaron mesas técnicas para hacer seguimiento a las quejas ciudadanas por posible corrupción.

Ese ejercicio mostró avances en Antioquia: siete municipios fueron requeridos para explicar detalles de algunos de sus contratos y se abrieron procesos disciplinarios para establecer responsabilidades en cada uno de ellos.

La lista incluye a Medellín, Abejorral, Dabeiba, Sopetrán y Urrao, cada uno con un proceso sometido a vigilancia; y a Giraldo, donde se investigan dos contratos.

Ojo a paquetes de alimentos

La contralora de la ciudad, Diana Carolina Torres García, explicó que desde su oficina se está haciendo revisión de la legalidad de las urgencias manifiestas decretadas. “Pero además activamos un grupo de reacción inmediata con el que estamos vigilando 23 contratos”, dijo.

Por un solo proceso de alimentación para estudiantes han llegado varias quejas a la Contraloría. Ese mismo contrato es el que aparece reseñado con proceso disciplinario en Transparencia por la emergencia.

Se trata del contrato número 4600085448, firmado por la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza el 20 de marzo de 2020. Tiene un costo de $7.168 millones, una vigencia de un mes, y su objeto es la compra y entrega de 220.578 paquetes alimentarios a los estudiantes.

En la justificación de la urgencia manifiesta, la secretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo explicó que con el cese de clases (Circular 020 de Mineducación) también quedó suspendido el PAE , por lo que fue necesario tomar medidas “con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Los entes de control reportaron que las quejas en este caso son por supuestos sobrecostos. El contrato detalla que cada paquete alimentario deberá contener dos libras de lentejas, una de frijol cargamanto rosado, 380 gramos de leche en polvo, 250 gramos de pasta, una libra de arroz blanco, tres paquetes de galletas y 200 gramos de bebida achocolatada en polvo. Por esos alimentos la alcaldía pagaría $32.500.

En la propuesta técnica y económica hecha por Colombia Avanza se informa que el valor de los alimentos para cada paquete es de $26.423, que por logística se cobran $3.963 y por adecuación, $2.113 (ver foto). Según las quejas, el precio de los insumos es superior al disponible en las grandes superficies.

La contralora Torres aclaró que aún la investigación está en curso. “Lo que hemos encontrado es que a la fecha el Municipio no ha hecho pagos por ese contrato, y como no se han realizado pagos no podríamos pronunciarnos”, dijo.