Ya hay antecedentes

En esta ocasión no ha habido aún respuesta de la Alcaldía, pues la queja fue radicada hace poco. Está en las manos de la Procuraduría si el asunto merece o no ser investigado

Parques del Río Norte es una obra emblema del Plan de Desarrollo. Está soportada por la necesidad de crear más espacio público en la zona más densamente poblada de la ciudad y tiene un sustento ideológico: el interés por brindar mejores condiciones de vida a los barrios del norte, los de mayores carencias. Pero van ya tres años de esta Alcaldía y el tiempo apremia. En agosto de 2022 Quintero anunció que el proyecto contaría con recursos de C40, la organización de “ciudades verdes” del mundo. Se supone que la construcción iniciaría este año, pero aún no hay claridad. En este momento los indicadores miden los avances en gestión predial, comunicaciones, gestión social y los diseños propiamente dichos. Según la Alcaldía, estas labores se han cumplido en 96,6%. Pero la CCI da cuenta de que en la medición se han cambiado criterios, como pasar de unidades a porcentajes. Halló que según el modelo de medición planteado al inicio del proyecto, el verdadero avance es 53,8%. Según la Alcaldía se ha avanzado 2,78% en generación de espacio público, explicando que se debe a la gestión predial, y la CCI dice que a noviembre de 2022 no había inicio de obra, y el indicador sería 0.

La construcción de la cárcel tiene un problema y es que se tienen que adquirir los predios, un proceso demorado para toda obra pública. Y acá viene la inconsistencia que señala la CCI. Según el indicador de la Alcaldía, el proyecto, en el cuatrienio, tiene un avance del 32,8%, aunque se aclara que el anteproyecto no está listo porque no se han comprado los predios.

El tema de salud mental es uno de los más críticos de la ciudad. En julio de 2022 el Hospital Mental de Antioquia, que es de la Gobernación, colapsó ante el aumento de pacientes, aunque ha ampliado considerablemente su capacidad. Solo unos días antes había estrenado 109 camas. Con este panorama se hace necesario el proyecto del hospital mental municipal que se incluyó en el Plan de Desarrollo 2020-2023. El proyecto, sin embargo, no ha comenzado y, según la información que la Alcaldía le compartió a la CCI, no se han asignado recursos para la construcción. La inconsistencia en este caso es que para 2020, primer año de gobierno, se reportó un avance del 30% en la estructuración del proyecto, pero ese indicador desapareció y se reemplazó con el rótulo de “NO APLICA”. “No se programó Meta para 2021 y se precisa en las observaciones que la dependencia ajusta la meta 2021, lo cual muestra también una inconstancia en las observaciones a los avances de cada uno de los proyectos”, argumenta la queja que la veeduría envió a la Procuraduría. Para la CCI el proyecto apenas está en prefactibilidad, por lo que “no puede considerarse ningún avance para ninguno de los años”.

La construcción de la cárcel tiene un problema y es que se tienen que adquirir los predios, un proceso demorado para toda obra pública. Y acá viene la inconsistencia que señala la CCI. Según el indicador de la Alcaldía, el proyecto tiene un avance de 32,8%, aunque se aclara que el anteproyecto no está listo porque no se han comprado los predios. "Al hacer una verificación de las obras en el lugar en el que se proyecta la construcción de la cárcel se observa que a la fecha no han iniciado las obras ni se ha adquirido el inmueble, tal como aparece en las observaciones del Distrito; en consecuencia, el resultado del avance del cuatrienio debe ser 0%", dice la queja enviada a la Procuraduría.