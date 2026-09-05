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¡Atención! Incendio en Sabaneta, hay cierres viales

El incendio ocurrió en el sector conocido como Las Bodegas.

  • El incendio se presentó la noche del sábado en el sector Las Bodegas en Sabaneta. Fotos tomadas de redes sociales @prensapaisaoficial
    El incendio se presentó la noche del sábado en el sector Las Bodegas en Sabaneta. Fotos tomadas de redes sociales @prensapaisaoficial
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
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Un nuevo incendio se registró en el Valle de Aburrá, esta vez al sur, en el municipio de Sabaneta, en el sector conocido como Las Bodegas, la noche del sábado.

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La conflagración se presentó en inmediaciones de la carrera 48 con calle 78C Sur. Según el reporte de la alcaldía, los bomberos del municipio ya se encuentran atendiendo la emergencia.

“A esta hora nuestra Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende incendio en el sector Las Bodegas. Bomberos y movilidad mantienen control y cierres en el sector Oxford. Cierra total de la manzana Oxford a canchas Atanasio. ¡Recomendamos tomar vías alternas!”, comunicó la alcaldía a través de su cuenta de X.

Imágenes compartidas por vecinos del sector, dan cuenta del despliegue de los organismos de socorro, que trabajan para controlar las llamas en el lugar y así evitar que alcancen otras estructuras del sector. El cuerpo de Bomberos de Sabaneta atiende la emergencia con apoyo de Bomberos de Itagui y La Estrella.

Todavía no se conocen oficialmente las causas del incendio, ni se ha informado sobre personas lesionadas. Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantenerse alejados del sector.

Han sido varios los reportes de incendio en los últimos días, la mayoría de cobertura vegetal. Según los datos del Dagrd de los 150 incendios que se han presentado en Medellín en lo que va de este año, 53 tuvieron lugar entre el 1 de agosto y el pasado 2 de septiembre. Según la Alcaldía la mayor parte de las mismas están siendo provocadas.

El pasado viernes otra emergencia tuvo lugar en la vereda La Laja, de Rionegro. Al parecer el incendio ocurrió en un punto donde se encontraban almacenados importantes volúmenes de material plástico destinado a procesos de aprovechamiento y transformación.

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Más de 90 bomberos de Rionegro, La Ceja, Marinilla y El Carmen de Viboral atendieron la emergencia, en articulación con la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Tránsito Municipal. La operación contó además con apoyo técnico y logístico de diferentes entidades, entre ellas la Fuerza Aérea Colombiana, de la concesión Túnel de Oriente; del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de EPM y diferentes dependencias de la Alcaldía de Rionegro.

¿Dónde ocurrió el incendio en Sabaneta?
El incendio ocurrió en el sector Las Bodegas, en inmediaciones de la carrera 48 con calle 78C Sur, al sur del Valle de Aburrá. Cerca a la estación La Estrella del Metro.
¿Se conocen las causas del incendio en Las Bodegas de Sabaneta?
No. Las causas del incendio todavía no han sido establecidas oficialmente. Tampoco se ha dado información de personas lesionadas. Las autoridades recomendaron mantenerse alejados del área de la emergencia.
¿Qué otros incendios recientes se han registrado?
La noche del viernes 4 de septiembre se registró una emergencia en la vereda La Laja, en Rionegro, aparentemente en un lugar donde había grandes cantidades de material plástico destinado a procesos de aprovechamiento y transformación. Más de 90 bomberos de varios municipios participaron en la atención de ese incendio.

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