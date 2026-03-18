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Alias Primo Gay se tomó fotos haciéndose pasar por muerto para evadir su captura

La Cuarta Brigada confirmó que el cabecilla del frente 36 de las disidencias no fue abatido, pero sí estuvieron cerca de capturarlo el pasado lunes. Ya están en manos de la justicia su compañera sentimental y su escolta.

  • En el procedimiento contra Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, le incautaron su fusil y su teléfono celular, los cuales servirán como material probatorio en el proceso que se le llevan en su contra. FOTOS: CORTESÍA CUARTA BRIGADA
    En el procedimiento contra Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, le incautaron su fusil y su teléfono celular, los cuales servirán como material probatorio en el proceso que se le llevan en su contra. FOTOS: CORTESÍA CUARTA BRIGADA
  • Alias Primo Gay haciéndose pasar por muerto para evitar la persecución de las autoridades. Foto: cortesía
    Alias Primo Gay haciéndose pasar por muerto para evitar la persecución de las autoridades. Foto: cortesía
  • Esta fue una de las fotos difundidas por la mamá de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, para dar por confirmada su muerte, la cual posteriormente se desmintió. FOTO: CORTESÍA CARACOL RADIO
    Esta fue una de las fotos difundidas por la mamá de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, para dar por confirmada su muerte, la cual posteriormente se desmintió. FOTO: CORTESÍA CARACOL RADIO
  • En este operativo, alias Primo Gay vio cómo capturaban a dos de sus más cercanos: alias Mateo, su escolta, y alias Daniela, compañera sentimental. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA
    En este operativo, alias Primo Gay vio cómo capturaban a dos de sus más cercanos: alias Mateo, su escolta, y alias Daniela, compañera sentimental. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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¿Tienen cercado a alias Primo Gay? En el más reciente operativo que le realizaron en Briceño, Antioquia, estuvieron cerca de capturarlo, aunque en este no solo cayeron dos de los integrantes de su círculo cercano, sino que incautaron su fusil y su celular.

Los elementos incautados habrían sido abandonados por este cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc tras los combates sostenidos en la vereda La Palestina, de este municipio del Norte antioqueño, debido a que las tropas estuvieron muy cerca de capturarlo.

Ante lo ocurrido en este operativo, Néider Yesid Uñates López, nombre de pila de este cabecilla, optó por hacerse el muerto y difundir una fotografía con lo que serían sus despojos mortales.

Alias Primo Gay haciéndose pasar por muerto para evitar la persecución de las autoridades. Foto: cortesía
Alias Primo Gay haciéndose pasar por muerto para evitar la persecución de las autoridades. Foto: cortesía

Entérese: Capturaron a alias Román, el sucesor de Ramiro en el frente 18 de las disidencias de las Farc

La madre de este cabecilla habría sido clave en esta estrategia, difundiendo dos fotos que fueron virales en redes sociales y en los mensajes de una de ellas la progenitora puso: “Ay, mi niño, ¿por qué me dejaste sola?”.

Esta fue una de las fotos difundidas por la mamá de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, para dar por confirmada su muerte, la cual posteriormente se desmintió. FOTO: <b>CORTESÍA CARACOL RADIO</b>
Esta fue una de las fotos difundidas por la mamá de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, para dar por confirmada su muerte, la cual posteriormente se desmintió. FOTO: CORTESÍA CARACOL RADIO

Sin embargo, los militares, después de varias labores investigativas para contrastar esta información, confirmaron que todo se trató de una actuación que tendría como finalidad que los militares redujeran su ofensiva. No es la primera vez que lo intenta.

En este operativo, alias Primo Gay vio cómo capturaban a dos de sus más cercanos: alias Mateo, su escolta, y alias Daniela, compañera sentimental. FOTO: <b>CORTESÍA CUARTA BRIGADA</b>
En este operativo, alias Primo Gay vio cómo capturaban a dos de sus más cercanos: alias Mateo, su escolta, y alias Daniela, compañera sentimental. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA

Con los elementos recolectados en este operativo militar, las autoridades ya comenzaron a analizarlas para ver qué información pueden recolectar de los movimientos y vínculos de Uñates López, que puedan permitir su captura y judicialización.

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En medio de estos operativos fueron capturados alias Daniela, quien sería compañera sentimental de este cabecilla, al igual que alias Mateo, su escolta personal. A ambos les imputaron cargos por los delitos de fabricación porte y tráfico de armas y explosivos, por lo que les dieron medida de detención en centro carcelario.

Adicional a los elementos mencionados, también se incautaron 70 cartuchos de distintos calibres, una granada de mano, un radio de comunicaciones y material de intendencia de este grupo armado.

El mayor Jerson Fabián Tapias, comandante Grupo Gaula Valle de Aburrá, aseguró que tras estos resultados operativos, en lugar de bajar la guarda, anunciaron que intensificarán su ofensiva contra este cabecilla y los demás miembros de esta estructura.

Reiteró además que por la información que lleve a la captura de Uñates López se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos y que cualquier dato, puede ser suministrado en la línea 147 del Gaula Militar.

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