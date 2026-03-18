Alias Primo Gay se tomó fotos haciéndose pasar por muerto para evadir su captura

¿Tienen cercado a alias Primo Gay? En el más reciente operativo que le realizaron en Briceño, Antioquia, estuvieron cerca de capturarlo, aunque en este no solo cayeron dos de los integrantes de su círculo cercano, sino que incautaron su fusil y su celular. Los elementos incautados habrían sido abandonados por este cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc tras los combates sostenidos en la vereda La Palestina, de este municipio del Norte antioqueño, debido a que las tropas estuvieron muy cerca de capturarlo.

Ante lo ocurrido en este operativo, Néider Yesid Uñates López, nombre de pila de este cabecilla, optó por hacerse el muerto y difundir una fotografía con lo que serían sus despojos mortales.

Alias Primo Gay haciéndose pasar por muerto para evitar la persecución de las autoridades. Foto: cortesía

Entérese: Capturaron a alias Román, el sucesor de Ramiro en el frente 18 de las disidencias de las Farc La madre de este cabecilla habría sido clave en esta estrategia, difundiendo dos fotos que fueron virales en redes sociales y en los mensajes de una de ellas la progenitora puso: “Ay, mi niño, ¿por qué me dejaste sola?”.

Esta fue una de las fotos difundidas por la mamá de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, para dar por confirmada su muerte, la cual posteriormente se desmintió. FOTO: CORTESÍA CARACOL RADIO

Sin embargo, los militares, después de varias labores investigativas para contrastar esta información, confirmaron que todo se trató de una actuación que tendría como finalidad que los militares redujeran su ofensiva. No es la primera vez que lo intenta.

En este operativo, alias Primo Gay vio cómo capturaban a dos de sus más cercanos: alias Mateo, su escolta, y alias Daniela, compañera sentimental. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA

Con los elementos recolectados en este operativo militar, las autoridades ya comenzaron a analizarlas para ver qué información pueden recolectar de los movimientos y vínculos de Uñates López, que puedan permitir su captura y judicialización. Le puede interesar: Alias Primo Gay, el cabecilla de las disidencias que estaría usando trampas para asesinar soldados en Antioquia En medio de estos operativos fueron capturados alias Daniela, quien sería compañera sentimental de este cabecilla, al igual que alias Mateo, su escolta personal. A ambos les imputaron cargos por los delitos de fabricación porte y tráfico de armas y explosivos, por lo que les dieron medida de detención en centro carcelario.