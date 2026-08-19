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Se hacía pasar por agente del CTI para robar datos de seguridad y terminó capturado en Itagüí

Intentó ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Itagüí haciéndose pasar por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para acceder a información reservada.

  • El capturado tenía placas falsas y otros objetos para hacerse pasar como funcionario de la Fiscalía. Foto: cortesía.
    El capturado tenía placas falsas y otros objetos para hacerse pasar como funcionario de la Fiscalía. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
19 de agosto de 2026
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Se identificaba como “Sebastián”. Portaba carné y placa de identificación falsos , se movilizaba en un vehículo que aseguraba estaba asignado a labores investigativas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Con todos estos artilugios, intentó ingresar a la Secretaría de Seguridad del municipio, pero el sistema de videovigilancia y los protocolos de verificación permitieron detectar que nada de eso era cierto y lograron capturarlo.

Según informó la Alcaldía de Itagüí en un boletín de prensa, habría hecho todo esto con el propósito de acceder a información reservada sobre procesos investigativos relacionados con focos criminales y homicidios.

Lea más: Polémica en Itagüí: Alcaldía mantiene las fiestas pese al terremoto y explica por qué no las canceló

Ante la situación, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad activaron los protocolos de verificación y, con el apoyo del sistema de videovigilancia de la ciudad, hicieron el seguimiento correspondiente.

La reacción oportuna permitió establecer inconsistencias en la información que el hombre suministraba y proceder con su captura.

Tras las labores de verificación e investigación, el hombre fue plenamente identificado. Tanto él como los elementos de identificación falsos que portaba fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso correspondiente para establecer su eventual responsabilidad y determinar las conductas en las que habría incurrido.

“La jugada le salió mal: la red de videovigilancia y los controles institucionales lo descubrieron de inmediato”, afirmó la Alcaldía de Itagüí en su cuenta de X.

Antecedentes de suplantación

Este tipo de suplantaciones ya se ha presentado antes en Itagüí. En agosto de 2024, la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció la captura de un sujeto que se hizo pasar por funcionario de esa entidad durante un evento realizado en el municipio, portando una placa falsa a nombre de “Carlos Osorio”.

En esa ocasión, según reportó El Tiempo, la propia UNP señaló que “la Secretaría de Seguridad de Itagüí le hace seguimiento a este caso”, en referencia al patrón de suplantación de autoridades que se ha repetido en el municipio.

Una estrategia que se apoya en la tecnología

La Administración Municipal reiteró que la seguridad en Itagüí se fortalece con conocimiento, tecnología, capacidad operativa y articulación con los organismos de seguridad y justicia, herramientas que —según la Alcaldía— permiten detectar oportunamente situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la ciudadanía.

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Ese componente tecnológico ha sido protagonista en otras capturas recientes en el municipio. El alcalde de Itagüí, Diego Torres, ha destacado en operativos similares el papel de la articulación entre la Secretaría de Seguridad, la Fuerza Pública y la Fiscalía, respaldada por un sistema de videovigilancia que este año se ampliará a más de 1.200 cámaras en el municipio.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo intentó engañar a las autoridades el falso funcionario del CTI en Itagüí?
El hombre, identificado falsamente como “Sebastián”, portaba carné, placa y distintivos apócrifos de la Fiscalía General de la Nación, además de movilizarse en un vehículo que afirmaba estar asignado a labores oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
¿Qué buscaba el impostor al ingresar a la Secretaría de Seguridad de Itagüí?
Según los reportes de la Alcaldía de Itagüí, el sujeto pretendía acceder a información reservada y expedientes confidenciales sobre procesos de investigación contra focos criminales y homicidios en la zona.
¿Qué delitos enfrenta el capturado tras ser puesto a disposición de la Fiscalía?
El detenido fue entregado a las autoridades judiciales y podría enfrentar cargos por falsedad personal, uso de documento falso y simulación de investidura o cargo público, además de posibles agravantes por intentar acceder a información reservada del Estado.

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