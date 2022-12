“Yo no conocía el estado de la vía y cuando pasaba después de la cámara de fotomultas tuve un accidente gravísimo. No hubo otro vehículo implicado, otra persona, sino que fue una caída en el hueco de esos ”, comentó Esteban Duque, nombre de pila de este artista, quien también hace presentaciones musicales.

Quedó tendido en el suelo, con un fuerte dolor en su rodilla izquierda por la fuerza del impacto contra el pavimento y tras la atención del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta fue trasladado a la Clínica Las Américas del Sur, en Envigado, donde permanece desde ese día, a la espera de una intervención para la reconstrucción de su rodilla. Aseguró que este accidente estuvo a punto de comprometer la parte inferior de esta extremidad.

Publicidad

“La rótula de mi rodilla quedó completamente destrozada y no me han podido hacer la cirugía por una lesión de los tejidos blandos. Llevo una semana y media en la clínica y estoy esperando para que me puedan hacer la reconstrucción de la rótula y mirar qué otros daños hubo. Después hay que mirar si es necesario hacer una segunda cirugía”, comentó el doble del reguetonero estadounidense.

Mientras continúa a la espera de su intervención, Esteban trata de encontrar explicaciones de la carente iluminación y señalización en esta vía, la cual está siendo intervenida para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, pero que mientras estas avanzan, según las palabras de este artista, “hay varios huecos que están distribuidos como trampas mortales para motociclistas”.