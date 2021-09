La covid no es el único problema de salud que han tenido que enfrentar los migrantes varados en Necoclí. Esta semana, como lo informó EL COLOMBIANO, murió un haitiano a causa de una peritonitis avanzada. Neider Pupo, gerente de ESE Hospital San Sebastián de Urabá, dijo que el fallecido llegó muy mal y que fue imposible salvarlo. De otro lado, Pupo mencionó que el hospital tiene un problema de finanzas que, si bien no es causa de la migración, esta sí lo ha agudizado. “Estas personas no tienen acceso al sistema de salud y el Municipio tampoco tiene cómo asumir los recursos”, consideró el gerente.