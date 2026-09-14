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Impugnan tutela que ordenó proteger a niños ante hipopótamos en Puerto Nare para ampliar protección a pescadores y habitantes

El 8 de septiembre, un juzgado ordenó medidas urgentes de protección para los menores de edad de la ruta escolar fluvial. Ahora, los accionantes de la tutela inicial la impugnaron para solicitar que se amplíe la protección a pescadores y demás habitantes.

  • Un hipopótamo adulto estaría rondando la zona por la que un grupo de cerca de 23 menores de edad usarían para transportarse hacia sus colegios. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Un hipopótamo adulto estaría rondando la zona por la que un grupo de cerca de 23 menores de edad usarían para transportarse hacia sus colegios. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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La tutela que permitió que un juez ordenara medidas urgentes para proteger a 23 estudiantes que se movilizan en canoas a motor por el río Nare fue impugnada. Norman Ferney Vélez Daza, uno de los promotores de la acción judicial, busca que las medidas no cobijen únicamente a los menores, sino también a los pescadores, operadores turísticos, familias ribereñas y demás personas que dependen del río para su sustento.

Vélez explicó que la impugnación fue presentada el 27 de agosto y que el objetivo es que las autoridades ambientales y administrativas se articulen para retirar, en el menor tiempo posible, al hipopótamo que permanece en el sector de Islitas, La Zona, Gaticos y otros puntos del río Nare.

“Hemos solicitado la articulación a las autoridades ambientales, al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento de Antioquia, que se articulen y apoyen al municipio de Puerto Nare para solucionar esta problemática”, señaló Vélez.

En contexto: Tutela alerta por 23 niños en riesgo ante hipopótamo en el río Nare

La tutela inicial fue concedida por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío y estableció varias órdenes para reducir el riesgo que enfrentan los estudiantes durante sus desplazamientos hacia las instituciones educativas rurales.

Entre las medidas está la obligación de que Corantioquia realice una valoración técnica del llamado “Grupo Nare”, el hipopótamo o grupo de hipopótamos que rondan la cuenca del río Nare en el sector de Islitas, y determine cuál es la medida de manejo “necesaria, eficaz, viable y proporcional” para estos animales. La corporación tendrá un mes para definir la acción y otro para ejecutarla.

El fallo no ordenó directamente sacrificar, capturar o trasladar a los hipopótamos. La decisión sobre el manejo quedó en manos de la autoridad ambiental.

Puede leer: ¿Se arrepintió? Vantara no se llevará los 80 hipopótamos a India y propone “traslado a África”

Además, Corantioquia deberá instalar señalización preventiva en sectores como Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta. También deberá implementarse un sistema local de alerta temprana y una línea permanente para reportar la presencia de los animales.

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Nare y la empresa de transporte fluvial también recibieron órdenes relacionadas con la seguridad de los estudiantes. Entre ellas está evaluar si medidas como una embarcación guía y la restricción de viajes nocturnos son suficientes para garantizar el transporte escolar.

La preocupación de los habitantes

Para Vélez, el problema no se limita a los estudiantes. Los hipopótamos también comparten el río con pescadores, operadores turísticos y familias que utilizan el afluente como principal medio de transporte y sustento.

Buscamos que también se establezcan mecanismos de prevención y alerta temprana y acciones para que esta situación no vuelva a suceder”, afirmó.

La preocupación aumentó después de varios avistamientos en el río Nare. En uno de los episodios registrados, pescadores reportaron haber sido perseguidos por un ejemplar adulto y perdieron una embarcación, aunque no hubo personas heridas.

Según información incorporada al proceso judicial, el denominado “Grupo Nare” estaría conformado por cerca de cinco individuos y se encontraría en una fase de expansión.

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Ahora, la impugnación busca que la protección ordenada por el juez tenga un alcance mayor y responda también a los riesgos que enfrentan quienes viven y trabajan alrededor del río.

Amplíe la noticia: Conceden tutela por hipopótamo que amenaza caravana de 23 estudiantes en Antioquia: ¿qué ordenó el juez?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué busca la impugnación a la tutela presentada en Puerto Nare?
El recurso busca que las órdenes de protección y prevención no beneficien únicamente a los 23 estudiantes que usan canoas a motor, sino también a pescadores, operadores de turismo y familias ribereñas que dependen del río Nare.
¿Qué órdenes emitió el juzgado a Corantioquia en la primera decisión?
El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío le dio a Corantioquia un mes para definir la medida de manejo “necesaria, eficaz, viable y proporcional” para los hipopótamos y un mes adicional para ejecutarla, además de instalar señalización preventiva y un sistema de alerta temprana.
¿El fallo judicial ordenó el sacrificio o traslado directo de los animales?
No. El fallo no determinó la eutanasia ni el traslado inmediato, sino que delegó la responsabilidad técnica y operativa en Corantioquia para establecer el plan de intervención adecuado.

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