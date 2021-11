Más allá de que desde el primero de enero las obras en Hidroituango pueden quedar paralizadas, es muy extraño que en la decisión no se vincule a todas las personas claves que avalaron decisiones como la puesta en marcha del plan que aceleró las obras, o que el concepto del mismo no esté avalado por técnicos con trayectoria ni que se haya consultado a la academia. Le contamos algunas de las dudas, pues este caso puede terminar en instancias internacionales, aunque el contralor Carlos Felipe Córdoba ya ha dicho que no tiene miedo, que por eso tiene ocho perros.

Pese a que la Contraloría lleva tres años haciendo la investigación para el fallo que ahora está a un trámite en el Consejo de Estado para quedar en firme, en su escritura hay varios conceptos errados que, en palabras del experto Luis Guillermo Álvarez, dejan mucho que desear. Y es que dice que los abogados “no distinguen entre energía y potencia y escriben idioteces como ‘Hidroituango no ha producido un solo KW’ o ‘estaba programada para generar 2.400 MW diarios’”. Y es que la decisión estuvo impulsada sin experto alguno, pues no hay un solo ingeniero citado en el fallo, no hay ningún perito invitado para iluminar los conceptos que luego tomaron forma de condena.

Está claro que en las más de dos mil páginas que tiene el fallo no se menciona ni una sola vez la palabra corrupción. Nunca se asegura que la obra se haya adelantado con materiales de mala calidad. Se asume que desde 2008 se tomaron decisiones que no eran acordes con los buenos negocios. Para ser exactos, se menciona que hubo “falta de diligencia del buen hombre de negocios”, una asimilación subjetiva. Sobre este punto, Vélez destaca: “Sus abogados no tienen derecho a imaginar, a suponer o a inferir por introspección que los encartados no fueron diligentes. Tienen que probarlo. No pierdan el tiempo: en las más de dos mil páginas no se encuentra un concepto o dictamen de experto sobre el asunto. La Contraloría ha debido consultar a dos, tres, cuatro escuelas de administración o negocios. Pero no. La conclusión sale de la cabeza de personas que jamás han tenido un negocio o una empresa o trabajado en la de otro”.