Hallaron otro cuerpo embolsado en Bello: van tres en el mismo sitio en lo que va del año

Un cuerpo, abandonado dentro de un costal, fue encontrado en la madrugada de este viernes en la entrada del barrio Santa Rita, de Bello, a un costado de la autopista Medellín-Bogotá. Lo particular del caso es que es el tercer cadáver hallado en las mismas condiciones, en este sector limítrofe con Medellín en lo que va de este año, situación que ya genera preocupación entre las autoridades.
Sobre la víctima poco se sabe, puesto que los agentes del CTI de la Fiscalía al momento de la inspección no extrajeron el cadáver de esta envoltura, por lo que dejaron esta muerte por establecer y a la víctima sin identificar. Solo se presume que tendría entre 20 y 25 años, aunque serán los médicos legistas en Medicina Legal quienes se encargarán de establecer su nombre y causas de fallecimiento.