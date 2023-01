La Concesión Pintada anunció que habilitó nuevamente el paso en la vía Primavera, Santa Bárbara, La Pintada a la altura del kilómetro 17+690 en Antioquia para peatones, motos, motocarros de las comunidades aledañas a la zona de obras en tres franjas horarias los lunes, martes, miércoles y viernes de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. de 12 del mediodía a 1 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los jueves, por el contrario, los horarios permitidos son de 5:00 a.m. a 9:00 a.m., de 12 del mediodía a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Mientras que los sábados, domingos y festivos se amplían los horarios de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y en la tarde de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. No obstante, en horas de la noche habrá un cierre total de la vía.