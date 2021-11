Petro visitó Jericó y habló de Minería, uribistas reaccionaron

“En mi gobierno no habrá un distrito minero en Jericó sino un distrito agrario, un distrito del agua y de la Paz”, dijo Petro.

Sobre el primer tema, el precandidato se mostró en contra de los proyectos mineros que se han impulsado en esa subregión del departamento y afirmó que, de ser presidente, no habrá explotación de ese tipo en Jericó.

Sumado a eso, el precandidato aseguró que “jamás” alguna persona será perseguida en su gobierno “simplemente” porque es o fue uribista. “Aquí no llegamos ni a vengarnos, ni resentidos, ni nada por el estilo. Aquí no llegamos a construir sectas ni odios (...) Una sociedad del odio no puede construir belleza, democracia, ni justicia, ni paz”, se le escucha decir en uno de los videos publicados en redes sociales.

Entre tanto, algunas personas que se oponen a sus ideas lo abuchearon mientras caminaba por el municipio. En un corto video compartido por ciudadanos en Twitter, se escucharon frases como “fuera, Petro”, “acá no lo recibimos” y “Antioquia es uribista”.

Sumado a eso, políticos como el representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, rechazaron su visita al municipio del Suroeste y le pidieron que se fuera. “En Jericó defendemos la democracia, las instituciones, los jericoanos rechazan las demagogias populistas!”, escribió el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

En la imagen que acompaña el trino se ve al expresidente Álvaro Uribe Vélez acompañado de un cartel que dice “Pise con cuidado, territorio de Uribe”.