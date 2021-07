Un total de 676 vacantes están esperando para ser ocupadas con cargos de diferentes sectores y niveles de responsabilidad. Para aplicar, solo será necesario ser mayor de 18 años de edad; lo demás será cuestión de adaptarse a uno de los perfiles que solicitan las empresas. Eso significa que no requiere un grado de escolaridad específico o algún conocimiento previo. Así lo confirmó Comfama, quién detalló que para aplicar será necesario registrar la hoja de vida en el Sistema de Información del Servicio de Empleo, Sise, a través de su página web. Además, en ese mismo canal podrá contactarse con asesores de manera remota en un horario de 7 :30 a.m. a 5:00 p.m. Acá será indispensable que revise el sitio web para aplicar a los puestos de trabajo que se acomoden a su talento y su disponibilidad. Los hay en toda la región.

La oficina principal del Sena Antioquia está ubicada en la calle 51 #57-70 de Medellín. Allí se prestan servicios de 7:30 a.m. a 4:30 .p.m. de lunes a viernes. No obstante, los interesados también se pueden acercar a las sedes en Apartadó, Caldas, Caucasia, Puerto Berrio, Rionegro, El Carmen de víboral, Santa Fe de Antioquia y Yondó para recibir orientación y aplicar a las vacantes. Además, podrán postularse en el sitio web agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, donde es importante mantener los datos actualizados. Para acceder a las más de 6.000 vacantes publicadas para Antioquia no se requiere de experiencia laboral ni cumplir con una característica puntual, será cuestión de adaptarse al perfil de cada cargo. Acá hay ofertas específicas para personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, pospenados buscadores de empleo en general.