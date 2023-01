A la una de la tarde despega el primer helicóptero del día desde la Piedra de El Peñol. Luego, despegará 21 veces más, una cada 10 minutos, hasta las 4 y 40 siempre que haya turistas, o sea casi todos los días. El recorrido puede durar 6 u 8 minutos. El primero cuesta $300.000 y el segundo $350.000 por persona. Hay espacio para cuatro.

Desde el aire la vista no puede ser mejor para el Instagram o el Tik Tok. Las montañas, cada vez más llenas de mansiones, glampings y hoteles, la represa de 74 kilómetros cuadrados que hace casi 50 años inundó todo el Viejo Peñol y las montañas de Guatapé y Alejandría que cubre casi todo, la piedra de 220 metros de alto que sigue creciendo por razones geológicas, la fila de escaladores que comienza 30 kilómetros antes, en Marinilla, y que en un día de fiesta puede durar cinco o seis horas. La frecuencia de los helicópteros, la extensión de la represa, la altura de la piedra y la longitud de la carretera son de los pocos datos precisos que se tienen del pueblo más ‘instagrameable’ de Antioquia y probablemente de Colombia.

A pesar de que no hay un blog o una aplicación de viajes que no tenga a Guatapé como una parada obligatoria para los turistas que llegan a Medellín, nadie sabe cuántos visitantes recibe en un día, en una semana o en un mes. Nadie sabe cuántos escalan la piedra, ni cuántos se toman fotos en la Calle del Recuerdo. Mucho menos se sabe cuántos van en plan familiar y cultural y cuántos van de fiesta y prostitutas. Solo se sabe que son muchos. Tantos que en los puentes festivos, en las casas de los pocos lugareños que quedan, —que tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos son, pero sí que son cada vez menos— tienen que recoger agua lluvia porque el acueducto del municipio, que está pensado para poco más de 3.000, familias no da abasto.

La Secretaría de Turismo del municipio dice que no se anima a dar una cifra de visitantes porque sería mentir, pero sí asegura que en su pueblo el desempleo es del 0% y que el 92% de la actividad económica está relacionada directa o indirectamente con el turismo. En el departamento tampoco saben mucho porque dependen de lo que les diga el municipio. La cifra de los ingresos a la piedra podría servir para tener un estimado, pero Néstor Briceño, su administrador, no le contesta el celular a casi nadie, y mucho menos para responder esas preguntas.

En Guatapé ya no hay temporadas bajas, y a ojo de buen cubero los guías y los historiadores dicen que en promedio el pueblo recibe unas 20.000 personas un día en semana y hasta 50.000 un fin de semana. En Semana Santa, diciembre o en los primeros días de enero, el número puede alcanzar los 60.000 o 70.000, unas 10 veces más que el número de habitantes del municipio, que son casi 8.000. Esto, sin contar a los migrantes venezolanos que ya son algo más de 1.000.