“El fuego no puede destruir nuestro propósito”: Fundación Botellas de Amor sigue en pie tras incendio en Rionegro

El fuego alcanzó el pasado fin de semana uno de los lugares donde miles de actos cotidianos se convierten en proyectos para otras familias. La Fundación Botellas de Amor, cuya planta está ubicada en la vereda La Laja, en Rionegro, sufrió una grave afectación por un incendio de grandes proporciones que tuvo que ser atendido por más de 90 bomberos y otros organismos de socorro. La emergencia provocó una afectación importante en el área donde la fundación almacenaba grandes cantidades de plástico destinado a procesos de aprovechamiento y transformación. Precisamente ese material hizo más complejas las labores de control, enfriamiento y extinción de las llamas. Lea más: ¡Atención! 90 bomberos trabajan para controlar incendio de grandes proporciones en Rionegro Sin embargo, la fundación aclaró que no todas sus instalaciones quedaron paralizadas. La planta de transformación, el área de ensamble y el área administrativa continúan operativas.

Eso significa que, pese al golpe, la organización mantiene en marcha parte de su capacidad de trabajo y sus compromisos adquiridos. “Nuestro compromiso con las familias damnificadas por los terremotos y con las viviendas que tenemos comprometidas continúa firme. Seguiremos trabajando para hacer realidad esos hogares”, señaló la organización.

Botellas de Amor no quiere que se pierda la cadena de solidaridad

La fundación también pidió a la ciudadanía mantener la calma frente a la información que circula alrededor del incendio y consultar únicamente sus canales oficiales mientras termina de establecerse el alcance de la emergencia. Ese mensaje tiene una razón de fondo. Para Botellas de Amor, el incendio no afecta solo a una planta industrial, también golpea un modelo construido con participación de colegios, empresas, familias y comunidades que entregan los residuos que luego son transformados. Su página institucional explica que la fundación trabaja mediante educación ambiental, participación comunitaria e innovación en materiales sostenibles, con la intención de reducir la contaminación por plástico y disminuir la presión sobre los recursos naturales. Por eso, la continuidad de la operación representa también la posibilidad de reconstruir una parte de lo perdido sin abandonar la misión con la que nació el proyecto.

Una planta que nació para convertir plástico en viviendas

La historia de Botellas de Amor comenzó en Rionegro, Antioquia, y con el tiempo se convirtió en una iniciativa de alcance nacional. La fundación se presenta como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección ambiental y al desarrollo social sostenible, con un modelo basado en la economía circular.

Su trabajo parte de un residuo que normalmente termina fuera de los procesos tradicionales de reciclaje: los plásticos flexibles limpios y secos que las personas introducen en las llamadas Botellas de Amor. Ese material es transformado en madera plástica reciclada, utilizada en proyectos como viviendas de interés social, parques infantiles, mobiliario urbano, aulas y espacios comunitarios. En otras palabras, una botella llena de empaques y otros residuos plásticos es materia prima para construir. La propia fundación lo resumió al explicar que cada botella representa el compromiso de miles de personas y una oportunidad de generar bienestar social.

Una emergencia que también dejó afectaciones en la comunidad

La emergencia dejó viviendas afectadas y obligó a mantener un amplio perímetro de seguridad en la vereda La Laja. El balance preliminar señaló que cuatro viviendas resultaron afectadas y que entre los residentes impactados había un menor de edad y una persona con discapacidad. Entérese: Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal También fueron rescatados varios animales que estaban en la zona crítica, aunque dos gatos permanecían desaparecidos y otros animales murieron durante la conflagración. El municipio, además, restringió el ingreso de civiles a la zona para facilitar el trabajo de los vehículos de emergencia y pidió reportar cualquier situación de riesgo a la línea 123. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: