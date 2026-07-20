Fuerte olor a “mortecina” desespera a habitantes de este pueblo de Antioquia

En Amagá pasa un fenómeno peculiar: a los madrugadores ya no los levanta de la cama el sonido de la alarma del reloj despertador. Lo que los saca del sueño, según comentaron varios residentes, es el mal olor que desde tempranas horas se posa sobre el municipio, un olor a “mortecina” que a más de a uno le ha resultado insufrible. En el municipio basta con tocar el tema para que los amagaseños cuenten las penurias que les toca vivir por cuenta de la apestosa “nube” que —si bien desde hace décadas los atormenta— este año se ha vuelto insoportable, pese al olfato acostumbrado del pueblo. No más en 2026, a la Alcaldía han llegado más de 300 quejas formales por esta situación. Es decir, un promedio de dos por día.

“Es un olor horrible, como a animal muerto. Aparece a cualquier hora. Y cuando el cielo está nublado se siente aún más. Uno no sabe que es peor si abrir las ventanas a ver si entra un poquito de aire limpio. O si encerrarse pa’ evitar que la casa quede ‘ensolvada’”, detalló un residente. “¿Eso a qué huele? Le cuento pa’ que se haga una idea. Una vez se alzó ese olor tan horrible acá en el pueblo que yo juraba que era que alguien había dejado sucio el baño de este negocio. Pero cuando entré a limpiarlo estaba limpio. Ahí fue que me di cuenta que eran los olores de esa empresa”, añadió un comerciante.

Solo en 2026, a la Alcaldía de Amagá han llegado más de 300 quejas formales por los malos olores de una planta de procesamiento. FOTO camilo suárez

Problema de vieja data

La empresa en mención es Sanimax de Colombia, anteriormente Agropecuaria San Fernando. Según detallaron desde la Alcaldía de Amagá, la empresa lleva más de 30 años en el municipio. Y si bien los conflictos con el tema de las emisiones son viejos, lo que huele hoy supera los límites soportables. Según la administración, Sanimax se dedica en Amagá a la recolección de materia prima de origen animal —que proviene de plantas de beneficio bovino, porcino y avícola, salas de desposte, acondicionadores y carnicerías— para procesar estos subproductos y convertirlos en harina usada para diferentes industrias. ”Aprovechan la sangre, la pluma, el hueso, las vísceras y procesan todo eso y lo convierten en harina para usarlos en cuido”, dijo Magdalena Ortega Mendoza, directora de Gestión Ambiental y Minera de Amagá. Ortega añadió que la peste se siente especialmente a las 6:00 p.m., la medianoche y las 6:00 a.m. También dijo que el aumento de los malos olores se dio tras el aumento de volúmenes de procesamiento del material animal por la empresa. “Desde que se cierra la otra planta, los olores acá en Amagá se intensifican porque al traer materia prima de más lejos, esta ya viene descomponiéndose y eso hace que el olor sea muy fuerte”, añadió. La directora afirmó que a raíz de los malos olores, las principales afectaciones reportadas por la comunidad son la pérdida de calidad de vida, molestias permanentes, náuseas, dolores de cabeza y malestar general. El alcalde Wilser Molina cree que “(la empresa) no ha tenido la capacidad instalada para procesar todos esos materiales y por eso los olores se han vuelto en estos últimos tres años más fuertes”, detalló. Molina añadió: “No quiero ser irresponsable, pero sí estoy muy preocupado porque en Amagá tenemos un alto índice de enfermedades respiratorias e incluso de cáncer de pulmón. Creo que hay que hacer un estudio para evaluar bien esta situación”, explicó. Pero el problema de los malos olores no solo se limita a Amagá, pues según el mandatario local, sus colegas de Angelópolis, Fredonia y hasta Venecia le han manifestado que a sus territorios también ha llegado la fetidez que emana desde Amagá.

¿Y Corantioquia?

Frente al papel de Corantioquia, autoridad ambiental con jurisdicción en Amagá, el alcalde afirmó que esta les ha indicado que las emisiones de Sanimax se encuentran dentro de los “límites permitidos” por la normatividad vigente, situación que, según dijo, limita el margen de actuación del municipio. ”Como administración estamos maniatados porque a nosotros nos cobija es la ley 1801 (Código de Convivencia) que solo nos da para hacer unos comparendos ambientales. Pero se nos caen porque, según Corantioquia, en los estudios que han hecho esos olores están dentro del rango permitido por el Ministerio de Medio Ambiente”, explicó. Pero la secretaria Ortega fue más lejos. Por un lado señaló que la casualidad de que el olor se alborote en la noche y la madrugada sería una pista de posibles irregularidades. “Pero no se ha podido comprobar esto porque, la respuesta de Corantioquia es que les queda muy difícil desplazarse desde Medellín y que no cuentan con la capacidad técnica para poder hacer monitoreos de olfatometría dinámica”, agregó. Y añadió: “Corantioquia le pide a Sanimax que haga los monitoreos y se los entregue. Pero lo curioso es que Corantioquia nunca nos ha indicado de contramuestreos pera analizar esos resultados. O sea que la empresa está siendo juez y parte”, denunció. Este diario también buscó a Corantioquia para conocer su postura ante las denuncias hechas, pero al cierre de la edición no habían contestado. La comunidad ha señalado que otras empresas tendrían influencia también en el grave deterioro de la calidad del aire en Amagá dadas sus actividades sobre todo en el tema de los curtiembres. Sin embargo, la administración apuntó que la principal generadora de estos males es la empresa Sanimax. “Acá la gente ya sabe por experiencia a que empresa corresponde cada olor”, añadió Ortega.

¿Qué dice la empresa?

Consultada por este diario, la empresa Sanimax se defendió. Inicialmente, comentó que está ligada a le economía circular, ya que gestiona los subproductos de la industria cárnica que no son aptos para el consumo humano y que –de ser llevados a un relleno sanitario– colapsarían el sistema sanitario del país. “Recolectamos 2.500 toneladas mensuales de subproductos y los transformamos, con procesos controlados, en harinas y grasas que se aprovechan en diferentes industrias, como la de alimentación balanceada para animales”, añadieron. Frente a los episodios de emisiones reportados en Amagá, Sanimax argumentó que implementó diferentes medidas, como por ejemplo, las aspersiones continuas con productos encapsuladores de emisiones. “Adicionalmente, estamos enfocados en dos importantes proyectos de innovación, como lo son la instalación de un reactor anaerobio en nuestra planta de tratamiento de agua, y en la instalación de un equipo que permitirá complementar nuestro sistema actual de tratamiento de gases en las líneas de producción”, añadieron. Finalmente, Sanimax dijo que cumple con la normatividad legal establecida y de manera constante recibe visitas de control y seguimiento por parte de Corantioquia. “Actualmente, nuestra planta se encuentra operando con normalidad y las emisiones están controladas gracias a las medidas implementadas”, apuntaron. Por su parte, la Alcaldía de Amagá indicó que por un lado espera que las autoridades ambientales incrementen los controles, mientras que por el otro, le ha pedido a la comunidad que si siente que las emisiones los han afectado eleven una acción jurídica que ponga la lupa de la justicia ante los malos olores que se riegan por allí.

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