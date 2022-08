Andrés* estaba en la fila desde la 1 p.m. y a las 5:45 p.m. aún no había sido atendido.

Al sitio acudió personal de la Secretaría de la No Violencia y de Inclusión Social, quienes tras una reunión con el representante del operador decidieron agendar una cantidad inferior de personas, apuntarlas en una planilla e invitarlas a que mañana volvieran a hacer de nuevo la fila, pero esta vez bajo la promesa de una atención prioritaria.

Clara*, otra de las afectadas señaló que a las 5 p.m. los miembros de ese operador se pararon de las mesas y dejaron de atender al público , esgrimiendo que su contrato no cobijaba horas extras.

Esto exacerbó los ánimos de algunos de los que estaban en la fila, pues consideraban que lo planteado no ofrecía ninguna solución real.

“Mejor dicho, hoy se perdió el día”, reparó uno de los convocados.

“Yo no tengo problema en volver a hacer la fila mañana, pero es increíble el nivel de desorden. Además, ya me gasté cuatro horas de parqueadero, a $4.000 cada una. ¿Ahí quién me responde?”, expresó.

La entrega de boletas se extenderá hasta el viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m.