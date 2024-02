Las lluvias que cayeron este jueves haciendo una pausa en la oleada de calor que afecta a todo el país y en particular a Antioquia, causaron los primeros aspavientos en este departamento, como anunciando que las personas deben estar alertas en cualquier clima.

Para superar el inconveniente basó con que los bomberos utilizaran sus herramientas para remover las basuras de las rejillas de los canales por donde corren las aguas lluvias y luego la Secretaría de Infraestructura mandó una máquina Vactor para culminar el barrido de los residuos presentes en la calle que pudieran volver a producir un taponamiento en caso de que se presentara otro aguacero.

El episodio sirvió sin embargo para advertir la importancia de mantener estas estructuras limpias en todo tiempo. “Sin importar si va a llover o no, hay que mantener el entorno limpio, no arrojar basuras porque estas penetran por las rejillas y las cubren”, dijo el sargento Muñoz.

Pero como todavía no se sabe tampoco qué pasará con un clima que suele ser cambiante, pidió no bajar la guardia con las medidas que se deben tomar en el verano, como no dejar envases ni latas tirados.