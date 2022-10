Sara conoció el infierno el 9 de diciembre de 2019. Solo con esa palabra puede, aunque sea vagamente, describir lo que vivió. Han pasado casi tres años y los recuerdos de esa noche todavía la atormentan. “Yo sé que mi vida no va a volver a ser la misma”, dice con resignación, con fuerza. El incendio del edificio Colors, en Envigado, transformó la vida de su familia para siempre.

Por eso, los cinco integrantes de la familia instauraron una demanda contra la administración del edificio, que finalmente fue admitida por el Juzgado Tercero Civil de Oralidad de Envigado. Los argumentos son que hubo fallas en la gestión del riesgo de la urbanización. Esa noche, recuerda Boris Díaz, el padre, no funcionaron las alarmas, ni los extintores, ni las mangueras.

El abogado y escritor Juan Fernando Martínez, que puso la demanda, dice que hubo negligencia por parte de la administración. “La gente activó las mangueras para apagar el incendio y los tubos no funcionaron. Ese día no había administración y la Ley 675 dice que un conjunto residencial no puede estar sin administración”, explicó el abogado.

La pretensión de la demanda es de 500 millones de pesos. Sin embargo, comentó Martínez, lo importante no es lo económico, sino que se establezca que hubo un culpable. Y es que la vida de la familia se vio muy afectada por el incendio. “Se cayeron los sueños”, sentenció el abogado.