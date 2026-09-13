“¡Pues que lo haga ella!”: estudio de la Universidad de Antioquia revela la solitaria carga de las mujeres cuidadoras de Alzheimer en Yarumal

Mujeres que no se conocían, viviendo en un mismo pueblo, viviendo la misma historia, se encontraron unas en otras. Esta fue la experiencia que permitió el trabajo de investigación realizado por Román Martínez, licenciado en educación de la Universidad de Antioquia, magíster en educación y desarrollo humano y, desde hace poco, doctor en salud pública por la misma universidad.
Él es de Yarumal, en el Norte de Antioquia. Este municipio ha sido reconocido por sus míticos árboles plateados, por ser las tierras que engendraron poetas como Epifanio Mejía, pero también por algo mucho menos poético: ser el epicentro mundial de mutación genética de Alzheimer temprano, conocida como la “mutación paisa”, una condición hereditaria que empieza a manifestarse desde los 40 o 45 años y que, según explica Román, tiene un desenlace más rápido que otras formas de la enfermedad.
Desde hace décadas, el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia estudia esta población, y ha sido la principal fuente de acompañamiento clínico para muchas familias, además de un grupo pionero a nivel mundial en el estudio de esta enfermedad.
Román conocía esa realidad desde joven. Cuando llegó el momento de pensar su tesis doctoral, volcó su mirada hacia su territorio y hacia algo que hace poco se empezó a visibilizar: las personas detrás de los pacientes, quienes cuidan, que en Yarumal, como en casi todas partes, son generalmente mujeres.
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Así nació De memoria: propuesta de educación para el cuidado de personas con Enfermedad de Alzheimer, un trabajo en el que Román buscó comprender cómo viven, qué saben y qué necesitan las mujeres que han asumido, casi siempre sin haberlo elegido, la tarea de cuidar