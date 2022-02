El incidente en el que un colegio bogotano negó la entrada a una de sus estudiantes por no llevar los zapatos del color correspondiente al exigido por la institución, tuvo su réplica en el municipio de Nariño, Antioquia.

De acuerdo con el relato de la madre de un alumno de la Institución Educativa del corregimiento Puerto Venus, el pasado jueves 17 de febrero su hijo fue devuelto de la entrada del colegio por no llevar los zapatos de color negro (como correspondía a ese día), sino de color blanco.

“Ese jueves mi hijo debía ir con zapatos negros, pero el miércoles él había tenido educación física y ensució los tenis de ese color. Por esto, me tocó lavar esos tenis y como no se secaron, entonces yo mandé a mi hijo con otros blancos, y con la respectiva excusa que explicaba lo sucedido”, comentó la madre a EL COLOMBIANO.

No obstante, según la progenitora, la rectora de la Institución devolvió al niño a su casa, porque no podía ingresar al colegio con tenis blancos, pese a que el estudiante llevaba excusa. Según la madre, ese mismo día otros menores de edad de otros grados fueron devueltos también por no llevar su uniforme completo.

“Cuando pasó el asunto yo estaba trabajando y no me podía ausentar, pero mi hijo llegó llorando a la casa, porque lógicamente ante esto un niño tan pequeño (está cursando segundo grado) se asusta. La rectora me llamó en horas de la tarde y me preguntó porque no había mandado de vuelta al colegio al niño si solo se le había pedido un cambio de uniforme, pero yo le manifesté que para eso él llevaba excusa. Ella me comentó que no acató preguntarle al pequeño si la llevaba”, agregó la madre.

La situación llama la atención teniendo en cuenta que, primero, es una institución pública que atiende a 156 menores desde preescolar hasta el grado 11; y segundo, está ubicada en una zona rural y de escasos recursos que puede estar a por lo menos a 10 horas de la capital antioqueña.

De acuerdo con la madre, la actual rectora lleva cerca de seis meses en la institución y su forma de pensar sobre el uniforme es particular, pues —según narró— la directiva prefiere que los menores lleven ropa particular (jean, camiseta y cualquier color de zapatos), en vez de que lleven el uniforme completo.

“Que por el Manual de Convivencia no pueden asistir así (con el uniforme incompleto) a clase. La rectora ya lo había manifestado en una reunión, pero como el niño llevaba su respectiva excusa no pensé que me lo fueran a devolver”, puntualizó.