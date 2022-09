Dos de ellas, Unión Eléctrica y AMS Unión SAS, están domiciliadas en esta ciudad y la que no, Deltec S.A., figura como unas de las ganadoras en una cuantiosa y cuestionada licitación que acaba de otorgar Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe. Por demás, la primera de las nombradas hizo también parte de otro caso que ha atraído los reflectores por las dudas sobre su efectividad, como es el sistema de seguridad conocido popularmente como Robocop.

El representante legal de Unión Eléctrica, Julio Correa, dice que del caso Emcali ya han dado explicaciones públicas y con relación al Robocop señaló que no participaron en el diseño: “Simplemente hicimos un suministro y (en el momento en que se hicieron cuestionamientos) demostramos que la utilidad fue muy bajita, era por hacer el favor”.

Este diario trató de hablar con los representantes legales de Deltec y AMS Unión pero al cierre de esta edición no habían respondido a las llamada y mensajes.

El gerente de Unión Eléctrica, Julio Correa, defendió la transparencia de ese proceso y aseguró que “los que no ganan siempre van a decir que el contrato estuvo direccionado”. Así mismo, Correa dijo que en el contrato de Emcali no hay sobrecostos, que el escándalo es un malentendido ocasionado por la manera como se redactó el contrato.

¿Un Negocio de tipo familiar?

AMS Unión fue creada en octubre de 2012 en el seno de Unión Eléctrica (que también aparece como Grupo Unión) como una empresa derivada (spin off) que buscaba aprovechar el conocimiento acumulado y generar nuevos negocios. Específicamente su objeto habla de la “investigación y desarrollo en física, ingeniería y ciencia de la vida”. Para ese momento la firma “madre” llevaba tres años en reorganización. En 2021 la “hija” reportó un año excepcional, con incremento en sus ingresos netos de 57%, aumento en la utilidad de un 3,4% y crecimiento en activos de 42,8%. Aunque Juan Camilo Ossa Hoyos y su padre Jesús Efraín Ossa Gómez juegan papeles protagónicos en una y otra empresa, como representantes legales que han sido, el abogado de AMI, Diego Cano, defiende que no han existido razones legales para reportarlas como grupo. “Societariamente los accionistas no tiene relación, aunque los dueños son familiares”, dijo.

Según el jurista, AMS Unión sí perteneció a la familia, pero tuvieron que irse desprendiendo de las acciones y hoy no tienen el 50% más una acción que les daría el control.