“La búsqueda intensa del socio local que hemos realizado por más de tres meses no ha sido exitosa (...). Muchas de las firmas locales que exploramos nos indican no tener interés en participar en este proyecto y/o no cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos”, plasmó Yellow River en una carta, el 12 de junio de 2022.

En aquel momento, dichos cambios despertaron fuertes críticas por agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cuyo presidente en Antioquia, José Fernando Villegas, calificó como “muy sospechosos”.

“¿Por qué antes, si interesaba que el componente nacional tuviera experiencia en 94.500 metros cúbicos, hoy se satisfacen con 28.350? ¿Por qué rebajan a 28.350 y por qué no a 29.000 o 30.000? Es muy sospechoso una cifra así que no es redonda. Cuando uno hace pliego, y pone un indicador que no es cifra redonda es que quiere que lo gane alguien en particular. Es lo que llaman pliego sastre”, expresó el directivo en diálogo con El Colombiano.

Tras conocerse el rechazo de la oferta este sábado, esa agremiación publicó un pronunciamiento en el que consideró esa situación sería producto de la “improvisación” en el manejo del proyecto.

“Hoy Hidroituango continúa sin contratista para terminar las obras civiles. Sigue la improvisación en el proyecto de infraestructura más importante en Colombia. Lo hemos advertido en múltiples ocasiones y no nos cansaremos de hacerlo. Un proceso de licitación que ha sido aplazado en 5 oportunidades, solo demuestra un alto grado de improvisación que afecta gravemente al proyecto”, expresó la cámara.