Así lo anuncia el subsecretario técnico de la dependencia, Víctor Piedrahita, quien advierte que si no se piensa y se actúa distinto, los tacos seguirán por más medidas que se implementen. De su mano, ampliamos al detalle cómo se avanzará en estos temas que concitan tanto interés para la ciudad y el Valle de Aburrá.

Estamos a fin de año y los tacos se mantienen, ¿por qué con pico y placa y la situación no mejora?

“Esta secretaría pretende dejar como mensaje que el verdadero debate de la movilidad no puede seguir siendo si tenemos tacos o no. El parque automotor del Valle de Aburrá es de 1.788.000 vehículos, 900 mil de ellos motos, somos un cañón más que un valle y una población cercana a los 4 millones y medio de habitantes, y como lo eligió el modelo de ciudad en el POT, la prioridad la tienen que tener primero el peatón, segundo el ciclista y tercero, la columna vertebral de la movilidad, que tiene que ser el transporte público. El mensaje no es que la gente se baje del carro para montar en bicicleta, pero sí darle la oportunidad al transporte público. Si dejamos los vehículos en casa y llenamos los buses vamos a tener mayores velocidades de recorrido”.

Pero el transporte público parece no ser tan eficiente para esa ciudad soñada...

“Los empresarios vienen haciendo esfuerzos, renovando su flota, hay carriles exclusivos, pero es que entran 40 mil vehículos al año al territorio y por eso todas las medidas que se tomen van a ver superadas por el parque automotor”.

Este año van 39.388 accidentes contra 45.226 de 2019, 5.846 casos menos (el 2020 no se toma en cuenta por la cuarentena), pero van 242 muertos en accidentes contra 239 de 2019, tres víctimas más. Lo deja satisfecho la misión en 2021?

“No estoy satisfecho, la secretaría tampoco y la ciudad no puede estar contenta, hemos perdido 242 vidas en las vías de la ciudad, son 242 familias que perdieron a un ser querido, una abuela que iba para la tienda y un irresponsable la atropelló. Salvar una vida es muy importante, y seguimos con la estrategia Visión Cero, que es una meta muy difícil pero hacia allá se apunta”.

En esa medida, qué balance le deja Visión Cero, que se orienta a que no haya muertes por accidentes?

“La encuesta origen destino del Área Metropolitana y de Medellín demuestra que 70 % se mueve a pie y en transporte público. Para fortalecer eso, la ciudad escogió en el plan de desarrollo la estrategia Visión Cero, que se compone de cinco estrategias fundamentales: la gestión de la velocidad, logramos disminuir a 50 km por hora el corredor de la 64 C (autopista Norte), estamos en etapa de socialización de la 80 y la idea es tener muchos corredores así. Está demostrado que en la noche y la madrugada hay menos incidentes pero mayor relación de incidentes con muertos, a menor velocidad es menor la fuerza del impacto y hay posibilidades de que no haya una muerte. Otro punto son pasos seguros, ya logramos implementar el del Politécnico, en la U. de A. retiramos el puente y tenemos diseñada la infraestructura para el de La Aguacatala. La ciudad necesita un estudio de motocicletas a ver qué normas implementar frente a este actor vial (...). Con Visión Cero se logró una disminución del 62 % en las muertes en la 64C. En la 80 hay una disminución respecto a 2019 entre solo daños, lesiones y muertos del 36 % comparando las dos semanas anteriores y las dos siguientes a la medida”.

¿Qué tan grave es el déficit de guardas en la ciudad?

“Tenemos un déficit de agentes cercano a los 250, entraron 50 nuevos que dan una mano y siguen siendo insuficientes. Mire: para atender un incidente nos demoramos en llegar de 24 a 26 minutos, y si tiene lesiones personales nos demoramos entre 2 y 3 horas en la atención, con muertos es más grave. Tenemos 512 agentes, de los cuales 100 están en oficinas por prescripciones médicas. Por lo general contamos con 252 guardas disponibles diarios que los distribuimos en tres turnos de ocho horas. Y tenemos un promedio de 220 incidentes diarios, de los cuales 60 % tiene lesionados, son 120 incidentes en los que con dos horas por cada agente se invierten 240 horas al día. ¿Quién hace control a los piques, al mal parqueo, a las infracciones?”.

¿Y qué se hará al respecto?

“Seguiremos tocando las puertas de Hacienda y con el Alcalde para reforzar el equipo de guardas”