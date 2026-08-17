Congresista Andrés Guerra habla de aspiraciones y pujas de la derecha: “La representación política de Antioquia se está perdiendo”

Antioquia arrancó este nuevo gobierno con una de las bancadas más pequeñas de los últimos años en el Congreso. Desde 2010, el departamento no tenía menos de 12 senadores —sumados a los 17 representantes reglamentarios— para velar por sus intereses en el escenario nacional.

Con una bancada menguada, el departamento inicia una legislatura crítica, luego de un cuatrienio marcado por fricciones que dejaron atascados múltiples proyectos.

Para el representante a la Cámara del uribismo, Andrés Guerra —el único que pasó de Senado a Cámara—, este periodo será clave para impulsar que iniciativas rezagadas de infraestructura, así como soluciones a la crisis de seguridad y de salud de la región, queden en las prioridades del gobierno central.

¿Cómo arrancó esta legislatura para Antioquia en la Cámara?

“Colombia venía avanzando en el cambio de política y Petro vende una idea de un gobierno de la vida, pero inmediatamente manda mensajes a las regiones desde ese espacio tan peligroso para las democracias, que es fracturar la relación con los entornos. Tenemos un país con dificultades de credibilidad y con unas líneas sociales que, si no asimilan, vamos a tener graves problemas”.

¿Qué temas importantes para Antioquia deberán discutirse en este cuatrienio que arranca?

“En una conversación con el exgobernador Aníbal Gaviria me dijo: ‘Hermano, si el presidente y el Invías no me entregan los equipos electromecánicos vamos a pasar al 2028 o 2030 sin inaugurar el túnel del Toyo’. Esa noche del 9 de septiembre le pedí al Gobierno y al Invías que, por lo menos, pusieran los equipos. Hace poco pasaron el presupuesto de $545 billones, de los cuales a deuda van $118 billones, a funcionamiento estamos en $367,6 billones y para inversión bajamos a $90 billones, $10 billones menos que al iniciar el gobierno Petro”.

Y en medio de ese panorama Antioquia tendrá que impulsar sus proyectos...

“Sí, de llevar al plan de desarrollo el Metro de la 80, la terminación del túnel del Toyo y sus equipos electromecánicos, los puntos ciegos de las vías 4G, que tenemos 23. También está la salud, con Savia, que tiene problemas, y la seguridad, porque la Paz Total fue un fracaso total, como lo dije desde el primer día en la plenaria”.

¿Y por qué considera que la Paz Total fue un fracaso?

“Hace 22 años las Farc o el Eln tenían una textura y concepto político, y el Clan del Golfo aparecía como ejércitos privados para defender a un sector de derecha. Hoy nada de eso existe, las disidencias, el Eln y los demás no tienen ideología. Entonces fueron y se sentaron con Petro a lo informal: ‘Déjeme trabajar que yo le ayudo’, y Petro ganó así la presidencia. Y en su gobierno intentó la Paz Total para lo nacional y la Paz Urbana para las ciudades”.

¿Y desde el Congreso hay que impulsar alguna ley para enfrentar esos problemas? ¿Hay planes en ese sentido?“

A mí me impacta cuando me dicen que hay más de 600 proyectos de ley aprobados en la Comisión Primera en los últimos cuatro años. Entre 150 y 170 anuales solo en esa comisión. Y vas a los datos del Estado y solo aplica el 10% de las leyes que saca el Congreso. Leyes de papel, para aplaudir el carriel o las flores”.

¿Pero tiene algún proyecto en sus planes?

“Yo me concentraré en un solo proyecto, es increíble que en Colombia para ser congresista, entre 103 senadores y 183 representantes, no se exija ni siquiera un bachillerato. La vieja clase política dice que eso es clasista. Eso es una ley de hace 40 años. De pronto hace cuatro décadas había problema para estudiar, pero ahora no. Se puede hacer hasta los sábados. Mi enfoque es adelgazar las leyes del país, dedicarnos a lo básico y hacer un Congreso que exija por lo menos un nivel académico para avanzar”.

¿Qué temas necesita Antioquia que entren en la agenda del plan de desarrollo?

“Tenemos que reclamar el recurso comprometido desde el gobierno de Iván Duque para el Metro de la 80. Tenemos que ir a terminar el túnel del Toyo, ojalá antes del 2028, que nos abre una ventana al mundo y al Caribe. Terminar las 4G y empezar a caminar sobre las 5G. Por ejemplo, la Ruta del agua, los 130 kilómetros de Caño Alegre en doble calzada, que une el río Magdalena con San Nicolás.

El plan de desarrollo y el presupuesto tienen que ir hacia esa infraestructura. Y lógicamente invertir en seguridad. A Andrés Julián (Rendón) hay que ayudarle, porque mientras la ilegalidad produce miles de hectáreas de coca con tecnología, el Estado se demora nueve meses en una licitación para comprar un dron.

El gobernador tuvo que meter un impuesto de seguridad para poder equipar a la Fuerza Pública. Nosotros en el presupuesto tenemos que defender esto. Tenemos 17 representantes y solo 11 senadores, pasamos de 15 a 11. Es la bancada más pequeña en 50 años.

Mientras tanto, otras regiones crecen, porque esas curules se fueron para otras regiones. Este es un tema sobre el que hay que llamar la atención, que la representación política de Antioquia se esté perdiendo.Por ejemplo, el tema de la deuda de $3 billones del Caribe con EPM, eso hay que resolverlo rápido, es un problema nacional”.

Ya que menciona a la bancada antioqueña, ¿qué lectura hace? ¿Está unida o dividida para armar ese bloque?

“Le falta. Lamentablemente, hay que tener mucha solvencia política. Yo lo dije en enero, mucha parte de nuestra bancada de Antioquia terminó negociando con Gustavo Petro en el territorio. Lo doloroso es que tienen un relato en Bogotá y otro cuando llegan aquí.

Yo hago un llamado a que defendamos, un plan de desarrollo que fortalezca a Antioquia. Invitaría a las universidades, a Proantioquia, a las cámaras de comercio y a EPM a que nos inviten a sentarnos. Que tracen una hoja de ruta, que nos digan ‘sobre esto vamos a soportar nuestro desarrollo’, y que nos califiquen sobre ella para que nos unamos”.

¿Hay una división interna en el Centro Democrático?

“Fuimos el único partido que se dedicó casi dos años a diagnosticar lo que el país quería. Hay motivadores y gente que quiere que el escenario del partido empiece a debilitarse y nosotros tenemos que fortalecerlo.

Decidimos ser el primer partido de gobierno, no entramos a negociaciones, ni fuimos a buscar al presidente, ni pedimos ministerios.

Muchos quisieron aprovechar los resultados del Senado para ahondar en una posible división y en la creación de un nuevo partido, que la ‘nueva derecha’.Nuestro compromiso es hacer una muy buena bancada, sacar proyectos para las regiones, defender el presupuesto y no entrar en la pelea que quieren meternos”.

¿Y qué pasó en campaña?

“Cuando matan a Miguel, se nos cae el camerino. ¿Cómo vamos a entrar a un camerino cuando acaban de matar a un compañero? Logramos pararnos casi a los 60 días, pero cuando nos estábamos parando, murió Miguel.

Cuando ya había pasado todo, Gabriel Vallejo nos dijo a los cinco precandidatos, casi a las 11 de la noche, que tenía que decirnos algo con lo que no se quería quedar. Teníamos una encuesta para el 28 de noviembre y Gabriel nos comunicó que Miguel (Uribe Londoño) mandó unos asesores a hacer una relación económica en Brasil.

Todos permanecían callados y yo tomé la palabra y le pedí respeto a Miguel y le dije que desde ese día no le creía nada. A mí no me importaba si quedaba en el quinto puesto de la encuesta, pero quería pasar la línea de meta, como los corredores en las maratones. Ahí es donde me retiré y luego el presidente me hizo el llamado a lanzarme a la Cámara”.

Ha sido considerado como uno de los posibles candidatos a la Gobernación, ¿aspirará?

“Crear una marca en lo público no es fácil y eso es disciplina y tiempo. A mí me eligen para un periodo de Cámara de 2026 a 2030 y a los antioqueños les gusta que uno cumpla su palabra. El negocio entre nosotros es sin firmas, es con la palabra.

Quiero hacer una Cámara impecable, con 100% de asistencia y control político, y en el 2030 cerraré mi capítulo en el Congreso. Yo me guardo para buscar la oportunidad que me dé Antioquia; sueño con ser gobernador de Antioquia en octubre de 2031, y me retiro en eso. Trataré de ser útil, entregarlo todo por la región y en 2030, con la palabra cumplida, buscaré ese sueño”.