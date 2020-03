Si sabe cómo cuidarse, entonces hágalo bien

Muchas recomendaciones se han escuchado para que las personas sepan cómo contener la pandemia del coronavirus, pero qué tanto se aplican en casa, justo ahora que todos estamos en cuarentena.

En un ejercicio para conocer si las personas se están acatando las medidas, EL COLOMBIANO realizó un cuestionario abierto a todos sus lectores en donde en ocho preguntas se resumían las medidas más importantes.

Unas 2.000 personas atendieron al llamado y resolvieron el test que deja ver en dónde están los mayores aciertos y en dónde sigue habiendo falencias para controlar la expansión de la pandemia. Usted puede ver los resultados en la gráfica.

Uno de las respuestas en donde más se rajan los encuestados es en la opción “¿Desinfecta por lo menos una vez al día objetos como teléfono, celular, teclado y manijas de puertas?”, donde un 57% respondió que no. El internista y epidemiólogo, Juan Camilo Díaz, aclaró que este paso es importante porque “nosotros mismos podemos traer el virus de otras partes, aunque no estemos enfermos, por haber tenido contacto con otras personas o superficies infectadas”.

Sumado a eso, Daniela Vanegas, bióloga de la Universidad CES, citó una investigación publicada el 17 de marzo por la revista estadounidense The New England Journal of Medicine donde se describió que el virus puede durar en el ambiente, luego de que una persona estornude o tosa, por lo menos tres horas y que hay materiales como el plástico y el acero inoxidable en donde el virus se detectó hasta 72 horas después y que puede durar mucho menos en cobre y cartón, por ejemplo.

Teniendo en cuenta esto “lo que hacen los limpiadores es desnaturalizar el virus, disminuyendo la infectibilidad y haciendo el virus no viable para un posible contagio”, dijo Vanegas.

Con un porcentaje de un 45%, los encuestados reconocieron que no están evitando tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca como es lo indicado. Frente a esto, Díaz recalcó la necesidad de mantener las manos alejadas de estas zonas recordando que “las vías mucosas son las principales rutas de acceso” y recomendó, aunque sea difícil por las costumbres que ya se tienen, evitar estos roces y más “si no se tiene un lavado constante de manos y no se desinfectan las superficies que más tocamos”.

Para finalizar, el test preguntaba: “Si tiene síntomas de covid19, ¿se comunica con las líneas de atención en lugar de acudir a servicios médicos?”, a lo que un 91% de las personas respondió que sí. “Y eso es positivo”, explica el experto Díaz, pues “eso es lo que hay que seguir haciendo, llamando para evitar colapsar los centros de salud y contagiar a otros”.

Además, explicó el epidemiólogo Díaz, “las pruebas para el covid-19 se están demorando en llegar y no podemos esperar que nos las hagan a todos. Lo que estamos haciendo es que, sin esperar una prueba positiva, hay que actuar ante cualquier caso sospechoso aislando a las personas que presenten síntomas. La mejor medida ahora es el aislamiento preventivo y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, combinándolo con las medidas de higiene”.