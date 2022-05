Luz Dary Serna es la única que permanece con su puesto de empanadas. Dice que no se va por la dificultad que le da mover su puesto de ventas y porque no quiere estar de un lado para otro. Pero sus finanzas la tienen pensando en alternativas .

“Acá viene muy poquita gente y muchos se fueron yendo porque esto no se movía. Prometieron que iban a transmitir partidos y a hacer conciertos para que la gente se acercara; además de publicidad en el metro y anuncios de la Alcaldía de Medellín, pero eso se quedó en nada”, manifestó la mujer. Cuenta que antes vendía 10 clases fritos, pero que hoy, ante la falta de clientela e ingresos, solo vende empanadas, pasteles y tintos.

En ventas puede hacerse entre $20.000 y $50.000 diarios: “eso no me alcanza sino para surtirme, tanto que ya me echaron de la pieza porque no tenía con qué pagar”.

Uno de los que abandonó la gran plazoleta fue Miguel Ángel Hernández, quien lleva siete años vendiendo chorizos. En la publicidad de esta plazoleta aparece: “Soy Miguel Ángel Hernández, vendo el famoso choricerdo, un producto de alta calidad, con un toquecito de pimienta”.