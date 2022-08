Ahí vino un contraataque que la dejó pasmada de momento pero no le quitó la determinación de no ceder ante el chantaje.

Pero ahí no paran los motivos de la señora Cuero, pues asegura que a otros dos directivos de las firmas que están pujando en esta licitación también los llamaron haciéndole la misma propuesta “indecente”. Específicamente a uno de ellos le explicaron lo que no le pudieron decir a ella antes de que colgara el teléfono. Que la cuota consistía en un 10 % del valor total que debe destinar a la entrega de alimentos, pues existe otro componente del presupuesto que se va en el pago del recurso humano necesario para acometer la misión encomendada.

“Si así es como están adjudicando el contrato, el contratista tiene que dar carne de caballo o burro para cumplir con el compromiso y generar alguna utilidad”, añade.

En un laberinto

Asegura que los tres se pusieron de acuerdo en que no van a acceder a las pretensiones. Sin embargo, como los demás tienen contratos que se podrían malograr con la administración de Daniel Quintero, prefirieron no exponerse públicamente y que ella llevara la vocería por dos motivos adicionales: que no la atan hoy día más contratos con la Alcaldía y la credibilidad que le da el estar marcando la punta entre las ofertas presentadas.

Jaramillo Pérez y Consultores Asociados ya había sido ejecutor de este programa el año pasado y asegura que jamás le pidieron comisión por lo cual no dudó en presentarse de nuevo. No obstante, en este momento asegura que se encuentra en un parangón: ya no quiere ejecutar el contrato si se lo gana porque siente que no goza de las garantías. Sin embargo, tampoco podría negarse debido a que suscribió una póliza que le impide retractarse y le tendría que pagar una costosa indemnización al Municipio de Medellín por perjuicios, además de que quedaría inhabilitada para contratar con el Estado.

“En la audiencia voy a dejar constancia de todo lo que ha pasado”, puntualizó.