Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Embalse de Hidroituango subió del 38% al 58% en 10 días: ¿cuándo llega a cota 420?

Tras semanas de mínimos históricos, el caudal del Cauca se triplicó esta semana. Llevar el embalse a la cota 420 es clave para afrontar El Niño.

  • El caudal del río Cauca es clave para poder que Hidroituango pueda llegar a la cota 420. Foto: EL COLOMBIANO.
    El caudal del río Cauca es clave para poder que Hidroituango pueda llegar a la cota 420. Foto: EL COLOMBIANO.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 4 horas
bookmark

Tras registrar mínimos históricos en septiembre, cuando se vieron enormes playas en el lecho del río Cauca, el caudal repuntó en las últimas semanas y alcanzó los 743 m³/s —casi tres veces su punto más bajo— en medio de intensas precipitaciones registradas en el suroccidente del país.

Este incremento ha impulsado de manera sostenida el volumen útil del embalse de Hidroituango, que pasó del 38% el 5 de octubre al 58% al cierre del 15 de octubre, según registros de XM.

Aunque estas fluctuaciones coinciden con intensos aguaceros, las autoridades advierten que no garantizan la recuperación estructural de las cuencas.

Ante este panorama, EPM avanza en la maniobra para subir 12 metros el embalse de Hidroituango con el fin de almacenar una reserva estratégica de respaldo que permita mitigar los impactos más críticos del fenómeno de El Niño.

“Una lluvia no necesariamente significa que el problema terminó. Necesitamos que llueva donde corresponde, en cantidades suficientes y de manera sostenida”, explicó Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM.

Según los pronósticos meteorológicos, las lluvias previstas para octubre están 50% por debajo de lo esperado, mientras los modelos globales indican que noviembre seguirá la misma tendencia.

El contexto que rodea estas semanas de lluvias es inédito. “Estamos viviendo el fenómeno de El Niño más fuerte del que se tenga registro en los últimos 50 años. El último más fuerte había sido en 1997, y este ya lo superó. Y todavía no ha arrancado lo más fuerte, que será diciembre, enero, febrero y posiblemente marzo”, indicó Iglesias.

Entérese: El río Cauca está en mínimos históricos y obliga a Hidroituango a operar a media marcha

En ese escenario, EPM avanza en llevar el embalse de Hidroituango desde la cota 408, donde se encuentra actualmente, hasta la 420, considerado el nivel óptimo de operación.

El proceso podría extenderse estos dos meses, con incrementos de hasta 40 centímetros diarios, aunque la velocidad dependerá directamente de los caudales que lleguen desde el río Cauca, que desde finales de julio registró caudales por debajo de mínimos históricos.

Alcanzar la cota 420 le permitiría a Hidroituango almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a aproximadamente 187 gigavatios hora de energía, una reserva de respaldo para los meses de mayor impacto de El Niño.

La operación incluirá periodos de estabilización para evaluar el comportamiento de las laderas y verificar las condiciones ambientales, geotécnicas e hidráulicas del proyecto. Pero EPM advierte que la lluvia, por sí sola, no es suficiente.

Solo entre el 20% y el 30% del agua que cae llega efectivamente a los embalses, el resto se evapora por las altas temperaturas o no alcanza las cuencas que los alimentan.

León Arturo Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, lo resumió así: “Los ahorros motivados por las buenas prácticas del agua nos han venido ayudando de manera importante en la recuperación del embalse, pero necesitamos que eso continúe, sobre todo en los próximos meses donde vamos a tener un Niño muy fuerte”.

Ahorrar, la herramienta más concreta

Mientras los embalses esperan lluvias que los modelos de predicción no garantizan, EPM lleva semanas insistiendo en el ahorro como la palanca más directa que tienen los ciudadanos.

Los resultados del 15 de octubre muestran avances, pero ninguno de los tres sistemas de acueducto alcanza todavía la meta establecida.

En La Fe, el ahorro pasó a 34 litros por hogar al día, aún lejos de la meta de 70. En Riogrande II, subió el ahorro subió de 14 a 25 litros, también por debajo de los 70 requeridos. Y en Piedras Blancas, en cambio, el ahorro bajó de 58 a 54 litros, frente a una meta de 92. La brecha persiste en los tres sistemas.

“El ahorro es una herramienta real de protección. No queremos que las personas vivan con miedo a quedarse sin agua, queremos que comprendan que con pequeñas decisiones sostenidas pueden ayudarnos a proteger esas reservas y a reducir la necesidad de medidas más difíciles”, dijo Iglesias.

Las acciones más efectivas están al alcance de cualquier hogar: reducir la ducha de 10 a 3 minutos puede ahorrar hasta 100 litros al día, cerrar el grifo mientras se enjabona ahorra hasta 80 litros, y reparar una canilla que gotea puede significar 58 litros menos al día.

Si las lluvias de octubre y noviembre se sostienen y el ahorro ciudadano crece, la ciudad podría llegar al pico de El Niño en mejores condiciones. No en las óptimas, pero no tan mal como para que cualquier eventualidad implique más cortes de agua o el riesgo de un apagón energético.

InfogrÃ¡fico
Embalse de Hidroituango subió del 38% al 58% en 10 días: ¿cuándo llega a cota 420?

Pronóstico climático

El Centro de Predicción Climática de la NOAA registra una anomalía de temperatura en el Pacífico Central de 2,3 grados, según informó Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología del Siata. Este valor confirma un evento de gran intensidad.

Sepúlveda apunta a lo mismo que Iglesias: lo que ha faltado son los sistemas grandes, esas lluvias que arrancan en el Magdalena Medio, cubren media Antioquia, duran 12 horas seguidas y se repiten cinco días consecutivos. “Estamos acostumbrados a ver ese tipo de eventos en un octubre o noviembre normal. En este momento no está ocurriendo”, dijo.

Los que sí han caído son eventos convectivos: localizados, intensos pero breves. Suficientes para generar emergencias puntuales —como el desbordamiento de la quebrada La Iguaná—, pero no para llenar las cuencas clave.

Cristian Arango, coordinador del Grupo de Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam, explicó que El Niño propicia una cizalladura del viento que, paradójicamente, permite que se formen tormentas locales intensas, pero impide que se desarrollen los sistemas de lluvia sostenida de gran escala que la región andina necesita para sus embalses.

Lea más: ¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué es fundamental que el embalse de Hidroituango alcance la cota 420?
La cota 420 representa el nivel máximo óptimo de operación del embalse. Alcanzar este nivel le permite a EPM almacenar 400 millones de metros cúbicos de agua adicionales, equivalentes a 187 GWh de energía de reserva para abastecer al país durante los meses más secos del fenómeno de El Niño.
¿Por qué las fuertes lluvias e inundaciones recientes no llenan los embalses en Antioquia?
Porque las lluvias recientes han sido “eventos convectivos” (aguaceros locales e intensos de corta duración). Para llenar las cuencas de los embalses se requieren lluvias regionales continuas durante varios días seguidos sobre el Magdalena Medio y el Suroeste, además de que entre el 70 % y el 80 % del agua de lluvia se evapora o absorbe antes de llegar a las presas.
¿Cómo van las metas de ahorro de agua de EPM en los hogares del Valle de Aburrá?
Aunque el ahorro ha aumentado, ningún sistema de acueducto ha alcanzado la meta establecida. En los sistemas La Fe y Riogrande II el ahorro ronda entre los 25 y 34 litros por hogar al día, cuando la meta requerida para afrontar El Niño es de 70 litros diarios por hogar.

Temas recomendados

Clima
Fenómeno del Niño
EPM
Energía
Hidroituango
Ideam
Lluvias
Servicios Públicos
Siata
fenómeno de El Niño
Antioquia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form