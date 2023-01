Sin embargo, no hay que perder de vista que en La Estrella tiene gran influencia Julián Bedoya, quien hace parte del equipo de Echavarría y a su vez es muy cercano políticamente al alcalde Quintero. Ramírez, además, tiene fotos en redes sociales con el círculo más cercano de Quintero.

El primero de ellos es la participación de Liliana Ramírez, expersonera del municipio. Ramírez viene de familia política, pues su abuelo fue alcalde de La Estrella y Caldas. Pero hay un hecho adicional que la pone en el foco: es prima hermana del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ella, sin embargo, niega influencia de su primo y dice que su campaña será independiente. “No puedo dejar de reconocer que es mi familia, pero mi recorrido en La Estrella ha sido netamente personal. No hay ningún tipo de influencia, soy independiente de él”, le dijo la candidata a este medio.

La pregunta ahora es quién será el ungido por el senador para aspirar a la alcaldía. Le preguntamos sobre el asunto a lo que respondió que aún no hay una definición. Precisó, eso sí, que su equipo político tendrá candidato y reconoció que él es el gran elector del municipio. A ello hay que sumarle que su socio político, el exsenador Julián Bedoya, también apalancará su aspiración por la Gobernación en La Estrella. Echavarría y Bedoya son amigos, pero el senador dijo que la escogencia del candidato para la Alcaldía recae sobre él y no sobre Julián Bedoya.

“Lucha” por la bendición

El ungido por el senador tendrá grandes probabilidades de ganar y de eso es consciente hasta la oposición. El escollo está ahora en quién será el escogido. Uno de los nombres que suena es Carlos Mario Gutiérrez, quien hasta hace poco fue asesor del alcalde Juan Sebastián Abad.

Sin embargo, las mismas fuentes dijeron que Gutiérrez tiene un carácter fuerte que podría jugarle en contra. “Es más cercano a Abad que a Juan Diego (Echavarría). Aunque es el más opcionado, no termina de calar en el senador”, comentó una fuente que prefirió no dar su nombre. Otra persona cercana al senador liberal dijo que Echavarría es una persona hermética y no ha dado señas de haber tomado una decisión.

Gutiérrez tiene una larga trayectoria política en el municipio, del que ha sido concejal. Como asesor del alcalde se le ha visto en eventos, como lo muestran las mismas fotos que tiene en redes sociales. “Iba a muchos de los eventos públicos del alcalde. Eso se hace cada que se aproximan las elecciones, van acercando a alguien a la gente”, comentó una fuente enterada del intríngulis político de La Estrella.

En la mira de una candidatura que tenga la bendición de Echavarría también gravitan otros nombres como Pablo Mesa y Deiner Flórez. Liliana Ramírez, por su parte, dice que su campaña no es de oposición al continuismo, sino que es “independiente”. Ella también ha sido cercana al senador liberal.