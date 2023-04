Andrés Julián Rendón o Luis Fernando Suárez, ¿quién ganará el apoyo del Centro Democrático?

El Centro Democrático (CD) ya tiene en la puerta del horno cerca de 70 candidaturas en diferentes municipios de Antioquia con miras a las elecciones de octubre, pero los avales para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación continúan vacantes. Se sabe que el partido quiere ir en coalición en la contienda por estos dos cargos, pero la espera por humo blanco —particularmente en el frente de la Gobernación— ha profundizado las fisuras internas: hoy un bloque pide apoyar a Andrés Julián Rendón, mientras que otro sugiere a Luis Fernando Suárez como candidato.

La conversación se ha venido dando internamente, pero fue el senador Andrés Guerra quien propuso en días pasados el nombre de Suárez —hoy candidato de Aníbal Gaviria— como una opción para el partido ante la insistencia de Rendón en consolidar una candidatura por firmas. El congresista expresó: “Nuestro partido no tiene candidato a la Gobernación. Si me preguntan quién me gusta, por su condición humana, profesional y experiencia adecuada, sería Luis Fernando Suárez”.