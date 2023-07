Rifirrafe en el bloque antiPetro no cierra puerta a futura alianza para la Gobernación de Antioquia

La cacareada alianza conocida como el Pacto de Indiana sufrió ayer un nuevo disgusto, una pelea más de las que se han dado en los intentos de Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez y Eugenio Prieto de escoger a un único candidato entre ellos que compita por la Gobernación de Antioquia, acuerdo en el que han buscado incluir a Luis Fernando Suárez. Aunque cada uno se ocupará por lo pronto de su casa, no cerraron por completo la puerta a conversaciones futuras.

Suárez, el candidato del continuismo de Aníbal Gaviria, ha sido un actor clave en esta historia, porque aunque no ha hecho parte de la coalición, ha sido invitado a unirse en varias ocasiones. La primera vez que lo hicieron, en la alianza estaba aún el candidato Mauricio Tobón , sobre quien Suárez dijo que no veía viable coaliciones, consideración que también tuvo sobre Gómez por las críticas que ha hecho al gobernador Gaviria.

Desde la campaña de Gómez contaron que no les cayó bien que Álvarez llegó poniendo condiciones a los aspirantes que estaban en la alianza y casi que “imponiendo mecanismos” para elegir al candidato único, cuando ni siquiera formaba parte del proceso.

Lo cierto es que Gómez y Rendón, el ungido del Centro Democrático, anunciaron hace solo unos días que sellaban el pacto de encontrar un mecanismo para escoger a un único candidato. Y Prieto y Suárez seguían incluidos como opciones. Desde la campaña de Rendón no dieron mayores detalles. Pero, conocida la salida de Gómez, él trinó que está listo para inscribir su candidatura antes del sábado próximo, que se vence el plazo.

El congresista Julián Peinado, uno de los líderes del grupo Liberal Socialdemócrata y los Liberales de Envigado, que avalaron a Prieto, considera que la salida anunciada ayer por Gómez del “Pacto de Indiana” no se da por diferencias con ellos, sino frente a otros grupos políticos. Y ratificó que están abiertos a construir futuras coaliciones.

“Aquí no tengo, hasta ahora, alianzas con ningún sector diferente a lo que habíamos hasta ahora conversado con el candidato Gómez y Rendón”, dijo ayer, y aseguró que no se cierra al diálogo futuro con ellos u otras campañas.

Por su lado, Suárez contó que Prieto lo llamó por teléfono la semana pasada: “Me notificó que iba en alianza con Juan Diego (Gómez) y Andrés Julián (Rendón), y que habían decidido hacer una encuesta a finales de agosto para elegir un candidato entre ellos y que luego, a finales de septiembre, proponían medirse conmigo para sacar un candidato único. Les dije que no estaba de acuerdo, que no me parecía equilibrada. Pero que si ese era el camino que habían decidido, lo respetaba”.

Suárez agregó que después un empresario que ha intermediado en el tema le hizo la misma propuesta, pero que él le respondió no estar de acuerdo, pero que proponía que hicieran una encuesta desde ya para que los cuatro se midieran y saliera el único candidato: “Me dijeron que no. Dije: ‘listo, entonces nos vemos el 29 de octubre’”. Sobre Juan Esteban Álvarez, dijo que fue el emisario que envió para responderle al empresario porque se encontraba fuera de la ciudad. “El culpable, según Juan Diego Gómez, no puede ser Álvarez. Simplemente fue un emisario mío, si eso se reventó fue por otras cosas”, aseguró.