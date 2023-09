De hecho, el acuerdo inicial entre ambos aspirantes cuando sellaron la alianza fue que el ganador tenía la libertad y la responsabilidad de mantener abierta la puerta para conversar con otros candidatos afines a su agenda, ideales y propuesta, lo que no incluiría, por ejemplo, a Luis Pérez, Julián Bedoya o Esteban Restrepo.

Así lo ratificó Prieto, quien agradeció a ambos equipos y reiteró la importancia de hacer el acuerdo con Rendón para que no ocurra en Antioquia una “crisis institucional” como la que vive Medellín. Indicó que no viene conversando con Rendón desde el llamado Pacto de Indiana, sino desde mucho antes. “Aquí no pierden Eugenio Prieto ni su equipo, aquí gana Antioquia”, dijo.

Esto puso sobre la mesa el tema de si sería posible que se reviviera una unión similar a la denominada del Pacto de Indiana, que justamente conformaron hace algunos meses Prieto y Rendón con Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, y Mauricio Tobón, del movimiento El Parche. Fue un acercamiento muy temprano, al que también invitaron a Luis Fernando Suárez, el candidato del continuismo con el movimiento Unidos por Antioquia, quien nunca les dio el sí.

Por lo menos, estos nombres fueron mencionados en el evento como posibilidades, con el argumento de que la unión es necesaria para lograr una gobernación en la que están en marcha maquinarias como las del exgobernador Pérez y del exsenador Bedoya.