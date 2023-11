Una de las obras más impresionantes de la historia de la infraestructura de Antioquia, el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, en el alto del Toyo, corre el riesgo de convertirse en un monumental elefante blanco. Al menos por un tiempo.

Y decimos elefante blanco no porque no se termine de construir, por el contrario, la Gobernación de Antioquia dice que va a entregar el tramo que le corresponde en el tiempo acordado (en el primer semestre de 2024), un cumplimiento de plazos que sería realmente inédito para una obra de esta magnitud.

El problema está en que el tramo de la autopista que le corresponde a Invías, es decir al Gobierno Nacional, no solamente va colgado, aproximadamente en el 45%, si no que el Gobierno Nacional dice que no tiene plata para financiar lo que falta.

De ser así, Antioquia y Colombia se quedarían con el túnel carretero más grande de toda América —9.730 metros de longitud— pero sin poder usarlo, porque las vías de acceso no estarían listas.

La pregunta clave es ¿cuánto tendría que esperar el túnel para ser utilizado?