Santiago recibió la orden, se puso el impermeable y encendió su moto. Al llegar a la esquina que le marcó el mapa le entregaron la envoltura de un ponqué de arequipe y dentro de ella no había más que una sustancia que sintió arenosa. Recibió el encargo sin chistar y se regresó en su moto.

Para seguridad de sus pedidos y servicios, Rappi estableció la posibilidad de que sus clientes monitoreen la ruta que sigue su domiciliario. Santiago temía por su seguridad, los hombres del paquete sabían, exactamente, las calles que transitaba.

“Hola, tengo un problema con el pedido que estoy llevando, es un rappifavor. Me tocó recogerlo en un barrio feo y estoy casi seguro de que lo que me entregaron es droga. Necesito que por favor me digan qué hacer. Le pido me respondan lo antes posible, estoy muy nervioso”, le escribió Santiago a la persona que lo atendió por el soporte técnico de Rappi.

La empresa le recomendó acercarse a un lugar seguro y estar acompañado de personal oficial. Optó por llamar a uno de sus compañeros e ir en busca de un Comando de Atención Inmediata de la Policía (CAI). Además, le sugirieron grabar todo el procedimiento.

“Frente a un funcionario, me presto a abrir el paquete y mírelo: está grapado”, dijo Santiago mientras sostenía una linterna. Todo quedó registrado en un video que conoció esta redacción.

El uniformado procedió a destapar la envoltura del ponqué y halló en su interior dos bolsitas de ziploc con un polvo rosado.

Eran dos gramos de tusi, que no es cocaína, sino un coctel de diferentes sustancias en las que se encuentra principalmente MDMA, Ketamina, cafeína y colorante comestible. La droga sintética genera efectos alucinógenos como sensación de euforia y de perfeccionamiento de las capacidades, por tanto, es utilizado para “estar prendo” toda la noche en la rumba.

El gramo de este polvo se puede comercializar en las calles de la ciudad entre $80 y $250 mil pesos. El precio dependerá de la nacionalidad del cliente y la hora en la que se adquiera. La euforia de la fiesta aumenta su valor.

Los protocolos de Rappi exigen que este tipo de hallazgos deben ser reportados de manera inmediata a los colaboradores del servicio técnico. Eso hizo Santiago. Tomó una foto y la acompañó de un mensaje: “Es tusi”.