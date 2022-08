No es un cuento, pero sí una historia: en 1957 en Medellín nació una “niña” a la que solo se le conocerá la cara este jueves, 65 años después, en medio de un evento musical en el cual también se les rendirá un homenaje a sus 50 fundadores, un grupo de hombres del que cada uno puso una cuota para su creación y aunque ya casi no queda ninguno, la “bebé”, ya adulta, no está huérfana sino que sigue viva y visible en las miles de obras que ha logrado ejecutar a lo largo del tiempo.

Más o menos así es la historia de Fraternidad Medellín, una fundación creada en los años 50, cuando la ciudad tenía una población cercana a los 360.000 habitantes, pero registraba índices de crecimiento tan elevados, que en solo 15 años casi que duplicó su número al contar, ya en 1964, con 772.887 personas, según los registros del Dane provenientes de esa época.

“Era una Medellín a la que estaba llegando masivamente gente del campo, y la ciudad aún no tenía la infraestructura suficiente para atenderla”, recuerda Magdalena Restrepo Arango, directora general de la entidad, que nació precisamente para solucionar los problemas de vivienda que empezaba a vivir la capital antioqueña con la irrupción de miles de familias que llegaban a la urbe a buscar, más que fortuna, oportunidades.

Eran personas que venían unas expulsadas, unas por la violencia política que se vivía en los campos y otras en busca de empleo, educación y con el sueño de construir futuro ante el olvido que campeaba en sus pueblos y en las zonas rurales.

Lo mínimo, para entonces, era acceder a un pedazo de tierra y levantar un rancho para, con el tiempo, poner muros y construir casas para criar la prole con los mínimos de la dignidad humana.

Pero a la par con esa ciudad de pobrezas había otra que avanzaba en la construcción de infraestructuras: nacía EPM, ya había tren, tranvía y hasta vías y una alianza creada de manera espontánea entre el sector público y el privado para construir desarrollo. Es decir, un frente común para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, no para crear desigualdad. Fue el contexto en el que nació Fraternidad.