Jairo Calle, el comandante de bomberos del municipio, explicó que, como son voluntarios, no tienen recursos para operar. Lo grave, cuenta, es que en el tiempo que llevan quietos se han presentado varios incendios pequeños: “Entonces, nos ponen en contra de la gente, como si nosotros no quisiéramos atender. No es así, es que sencillamente no tenemos recursos para operar”.

El desencuentro entre los bomberos y la Alcaldía está en la plata. Calle comentó que la administración les propuso un contrato por lo que resta del año, pero lo ofrecido no les alcanza para funcionar. “No podemos aceptar contratar por tan poco. Así no podemos responderle a la comunidad”, dijo el jefe de bomberos.

La otra fuente de ingresos de los bomberos, además de los contratos con la Alcaldía, es la recarga de extintores, pero los recursos recogidos por esa estrategia son muy bajos como para mantener la planta. Calle precisó que la recarga les deja unos $4 millones al año. Con eso, dijo, no se alcanzan a tener cinco bomberos, lo mínimo que requiere una unidad.