Adulto mayor murió asesinado en su casa, en Envigado, en medio de una riña con su hijo

Una pelea entre un padre de familia y su hijo acabó con el asesinato de uno de ellos dentro de una vivienda del barrio Uribe Ángel, de Envigado. En medio de esta situación, agentes de la Policía Metropolitana capturaron al hijo de la víctima como presunto responsable de los hechos. El crimen se registró sobre las 5:30 de la tarde de este jueves en la transversal 34B con la calle 30 sur, en este barrio de la zona céntrica de Envigado, en uno de sus callejones. Los vecinos escucharon los gritos y se acercaron a la propiedad a ver qué había sucedido.

Cuando lograron abrir la puerta de la vivienda, se encontraron sin vida a Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 64 años, quien recibió 14 heridas de arma blanca, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Entérese: Presunto feminicidio en Copacabana, Antioquia, terminó racha de casi 1.000 días sin estos delitos La comunidad intervino de inmediato e impidieron que el señalado responsable de este ataque escapara del sitio. Acto seguido, personal de la Policía procedió con la detención del hijo de la víctima, identificado como Diego Saldarriaga. El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que responda por el delito de homicidio agravado. Le puede interesar: Recluso con esquizofrenia fue asesinado en estación de policía de Medellín: cinco años después envían a la cárcel al señalado Hasta el momento, las autoridades avanzan en todas las labores judiciales para establecer las causas que llevaron a la pelea entre las dos personas y el posterior asesinato de este adulto mayor.

Vecinos del sector aseguraron que los implicados en este hecho tendrían frecuentemente altercados dentro de la vivienda y que, incluso, las autoridades debieron intervenir en el pasado. Con este hecho son cuatro los homicidios que se contabilizan este año en Envigado, de acuerdo con la Policía Nacional. El año pasado, a la fecha, se contabilizaban siete asesinatos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes