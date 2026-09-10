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Adulto mayor murió asesinado en su casa, en Envigado, en medio de una riña con su hijo

El altercado se produjo dentro de una vivienda del barrio Uribe Ángel, en un hecho que dejó al hijo de la víctima capturado. Se investigan los móviles.

  • A Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 64 años, lo asesinaron dentro de su casa en el barrio Uribe Ángel, de Envigado. Por este hecho, las autoridades capturaron a su hijo. FOTOS: CORTESÍA
    A Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 64 años, lo asesinaron dentro de su casa en el barrio Uribe Ángel, de Envigado. Por este hecho, las autoridades capturaron a su hijo. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Una pelea entre un padre de familia y su hijo acabó con el asesinato de uno de ellos dentro de una vivienda del barrio Uribe Ángel, de Envigado. En medio de esta situación, agentes de la Policía Metropolitana capturaron al hijo de la víctima como presunto responsable de los hechos.

El crimen se registró sobre las 5:30 de la tarde de este jueves en la transversal 34B con la calle 30 sur, en este barrio de la zona céntrica de Envigado, en uno de sus callejones. Los vecinos escucharon los gritos y se acercaron a la propiedad a ver qué había sucedido.

Cuando lograron abrir la puerta de la vivienda, se encontraron sin vida a Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 64 años, quien recibió 14 heridas de arma blanca, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

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La comunidad intervino de inmediato e impidieron que el señalado responsable de este ataque escapara del sitio. Acto seguido, personal de la Policía procedió con la detención del hijo de la víctima, identificado como Diego Saldarriaga.

El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que responda por el delito de homicidio agravado.

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Hasta el momento, las autoridades avanzan en todas las labores judiciales para establecer las causas que llevaron a la pelea entre las dos personas y el posterior asesinato de este adulto mayor.

Vecinos del sector aseguraron que los implicados en este hecho tendrían frecuentemente altercados dentro de la vivienda y que, incluso, las autoridades debieron intervenir en el pasado.

Con este hecho son cuatro los homicidios que se contabilizan este año en Envigado, de acuerdo con la Policía Nacional. El año pasado, a la fecha, se contabilizaban siete asesinatos.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Dónde ocurrió el asesinato de Diego Alonso Gómez Saldarriaga en Envigado?
El asesinato ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la transversal 34B con la calle 30 sur, en un callejón del barrio Uribe Ángel, en la zona céntrica de Envigado.
2. ¿Cuántas heridas de arma blanca recibió Diego Alonso Gómez Saldarriaga?
El hombre, de 64 años, recibió 14 heridas de arma blanca, según el reporte de las autoridades.
3. ¿Quién fue capturado por el asesinato del hombre de 64 años en Envigado?
La Policía capturó al hijo de la víctima, identificado como Diego Saldarriaga, quien es señalado como presunto responsable del homicidio.

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