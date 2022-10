“Yo vi cómo entraba al niño y, mejor dicho, si ella fuera mi mujer y el niño, mi hijo, el problema sería grandísimo. Lo que no nos imaginamos era lo que iba a pasar después”, dijo uno de aquellos vecinos, quien al momento de preguntarle su nombre prefirió no decirlo para evitar ser señalado.

Ropa quemada

Ese 20 de septiembre comenzaron a verse después de la medianoche, algunas llamaradas y sonidos extraños que muchos vecinos miraban desde la distancia por el miedo que esto les generaba. Uno de ellos hizo de lado sus temores, se subió a un árbol y grabó cómo, según lo relató, “prendían veladoras, hacían movimientos extraños y se ponían cruces al revés”.

Esos rituales, que se atribuyen a la secta satánica conocida como Los Carneros, dejaron de realizarse un día después, el 21 de septiembre, cuando se denunció la desaparición de Maximiliano. “Por la noche comenzaron a quemar ropa y se vio que la mamá salía con las cenizas de la vestimenta que tenía el niño para que se las llevara el carro de la basura, que pasaba justamente ese día”, comentó uno de los vecinos del barrio Gaitán.

Posterior a eso, decían todos los residentes, la oscuridad se tomó la casa. Antes se veía que apagaban las luces a las 6:00 de la tarde para prenderlas y hacer bulla a la medianoche. Después de eso, la casa siempre se vio oscura y a veces se asomaba la abuela, quien hizo algunos reproches cuando las autoridades fueron a preguntar por el niño.

No volvió al colegio

Si bien el 21 de septiembre fue la fecha en la que se perdió el rastro de Maximiliano de manera oficial, en la Institución Educativa Santo Domingo Savio, de este municipio, no se le vio más desde el día 9 de ese mes, cuando fue por última vez a estudiar al preescolar.

“Cuando faltó la primera semana, nosotros nos contactamos con la mamá y ella nos dijo que estaba enfermo, que al lunes siguiente lo llevaba. Incluso, se le dijo que se le entregaban las actividades para que se pusiera al día, ella no prestó mucho interés”, dijo un empleado de la institución.

Pero a la semana siguiente, al cuestionársele por qué Maximiliano no regresó a estudiar, la mamá, según informaron desde el colegio, dio la misma excusa, pero sin especificar las dolencias que tendría el niño. “Luego de eso, me bloqueó a mí del WhatsApp y no le volvió a contestar a la profesora. Nos enteramos de la desaparición y, días después, se salió del grupo de padres de familia”, agregaron.

Hablar de Maximiliano en el colegio es un motivo para que las conversaciones se interrumpan y las lágrimas mojen los rostros de los docentes que lo conocieron. “Era un niño muy alegre y carismático”, dijeron, mientras contaban que en su salón se volvió un lugar santo el puesto que ocupaba. Los compañeros, de la misma edad que él, no permiten que nadie se siente en la silla que llenó este menor de edad hasta que terminó la jornada académica del 9 de septiembre.