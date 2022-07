“Algunos ciudadanos habían hecho alertas sobre algunos puntos de la montaña, pero no en ese punto de manera particular. No es cierto (...) que sobre ese punto se tenía alerta de grietas. Por el contrario, sobre ese punto no había ninguna alerta de forma particular”, expresó el alcalde Quintero.

Esta misma versión ya había sido entregada por el Dagrd el pasado viernes 15 de julio, a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que “el movimiento que generó la emergencia” se había presentado “en la parte alta de la ladera” y que los propietarios del terreno en el que ocurrió el movimiento “no habían reportado la existencia de rasgos indicadores de procesos de inestabilidad”.

Contrario a la versión oficial, varios habitantes del sector conocido como Los Mellizos, ubicado en el costado norte del sitio del derrumbe, relataron que desde hace varias semanas la comunidad estaba preocupada por la aparición de grietas de más de dos metros ubicadas en el sitio del derrumbe.

De acuerdo con esos testimonios, la compañía de bomberos que visitó el lugar el pasado 21 de junio sí recorrió la parte alta de la montaña y justamente, tras sus observaciones, había solicitado al Dagrd el envío de un equipo de expertos que nunca llegó para evaluar la situación en profundidad.