“Querían meternos a todos en el mismo espacio y la logística se desbordó. Hubo personas que tuvieron que hacer filas de cuatro horas para recibir el plato de comida, otros nos cansamos y desistimos porque a la mañana siguiente teníamos que competir”, le señaló una entrenadora de la delegación de Jardín a EL COLOMBIANO.

A la mañana siguiente, esa delegación no solo tuvo hambre de gloria, ya que el desayuno y el almuerzo tampoco llegaron. “Mi jefe tuvo que enviar dinero para ir con mis deportistas a comer. En la noche, cuando llegó la comida, nos encontramos todos los platos en el piso y había muchas personas manipulando el alimento, esa situación no fue la más agradable. Ya no me provoca comer aquí”, lamentó la entrenadora.

Los deportistas que sí alcanzaron a desayunar -coincidieron representantes de Apartadó, San Pedro de Urabá, El Bagre y Jardín- recibieron un huevo cocido con cáscara, dos galletas de soda y un pan redondo.